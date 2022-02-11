futebol

Carille elogia Daniel Guedes e confirma chegada de Auro

Treinador falou sobre a situação da lateral direita do Santos...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 12:14

O técnico Fábio Carille confirmou a chegada do lateral Auro ao Santos. O jogador, inclusive, já está em solo brasileiro e deve realizar os exames antes da assinatura de contrato nos próximos dias.O treinador aproveitou para falar sobre Daniel Guedes. Com contrato próximo do fim, era vontade de Carille permanecer com o lateral pelo menos até o fim do ano, fato que não se concretizou.
- Daniel vinha treinando bem, mas por questões contratuais não chegou a um acordo. Está chegando o Auro, que acompanhei bem no Brasil antes de sair. Bom jogador também. Como o Daniel vinha treinando bem, tinha toda minha confiança. É um jogador que deve estar chegando por esses dias e que deve acrescentar bastante dentro do nosso grupo - disse Fábio Carille.Ex-São Paulo, Auro deve assinar com o clube por empréstimo de um ano com opção de compra e será o quarto reforço do Peixe na temporada 2022. Ele pertence ao Toronto e tem contrato com o clube canadense até 31 de dezembro deste ano.
O jogador foi revelado pelo São Paulo, mas não conseguiu se firmar no clube e chegou a ser emprestado para Sport e América-MG. Ele também chegou a ser convocado para as Seleções de base. Em 2018 foi ao Toronto por empréstimo e a equipe exerceu o direito de compra do lateral. Pela MLS, ele possui 109 jogos e 13 assistências de acordo com o Transfermarkt.
Crédito: Divulgação

