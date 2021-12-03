Carille diz que torcedor foi diferencial para o Santos permanecer na Séria A

O técnico Fábio Carille destacou a importância da torcida do Santos nessa reta final de temporada. Para o treinador alvinegro, o torcedor foi o grande responsável pela permanência do clube na Série A do Campeonato Brasileiro.- Não quero falar só dos jogos. Quero falar do dia a dia. Essa luta contra o rebaixamento não era só minha, diretoria e elenco, mas de todos os envolvidos. Teve um lance isolado com o Diego Tardelli nesse turbilhão. No restante, poderia ter sido pior. E se fosse pior, o Santos teria caído. Quero agradecer ao dia a dia, o apoio, o entendimento. Percebi isso na saída para o jogo contra o São Paulo. Se viessem pedradas nesse grupo jovem, vi grupo assustado, medroso, que dava insegurança para colocar alguns. Foi momento de se fechar, fazer o melhor. Torcedor fez a diferença não apenas nos jogos na Vila, que sempre foi difícil, mas no dia a dia. Tiveram grande parte na continuidade do Santos na Série A - destacou Carille.A torcida do Santos teve sete jogos na Vila Belmiro desde o retorno do público nos estádios e em cinco partidas o caldeirão alvinegro teve lotação máxima. A torcida do Peixe esgotou os ingressos na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na derrota para o América-MG por 2 a 0, na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, na derrota para o Palmeiras e na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense.