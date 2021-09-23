Carille deve mudar esquema tático para o jogo contra o Juventude

O técnico Fábio Carille comandou mais um treino do Santos de olho na partida contra o Juventude no domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.A grande novidade na equipe é a volta do capitão Carlos Sánchez. O treinador escalou o Peixe no 3-5-2, com Marcos Guilherme indo para o banco de reserva. O restante do time foi o mesmo que empatou com o Ceará, no sábado. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.
Com a volta do uruguaio, o Santos deve ir a campo com: João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Pará, Camacho, Carlos Sánchez, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.O Santos não vence há nove partida. Contratado recentemente, Fábio Carille ainda não venceu como técnico do Peixe. Foram três jogos, com dois empates (Bahia e Ceará) e uma derrota (Athletico), na Copa do Brasil.