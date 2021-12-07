futebol

Carille destaca maturidade dos garotos do Santos diante do Flamengo no Maracanã

Técnico elogiou o comportamento de garotos como Ângelo, Kaiky e Marcos Leonardo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 18:08

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 18:08

A vitória do Santos contra o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, teve em campo João Paulo, Kaiky, Marcos Leonardo, Balieiro, Sandry e Ângelo, todos revelados pela base santista. Os últimos quatro gols santista no Campeonato Brasileiro, inclusive, foi marcado por Marcos, que vem sendo titular.O técnico Fábio Carille aproveitou para elogiar os garotos. O treinador comentou sobre a maturidade dos atletas jogarem contra o Flamengo, no Maracanã lotado, e conseguir buscar o resultado positivo.
- O Ângelo joga no Maracanã com 60 mil pessoas como se jogasse no quintal da casa dele. Marcos Leonardo tem mostrado isso também. Kaiky também. Outros nós temos que ter mais paciência. Mas vão ganhando experiência nesses momentos. Isso mostra personalidade, maturidade. Cada jogo, mês, ano que passa se tornam mais atletas e profissionais. Quem ganha com isso é o técnico, clube e torcida - disse. -Para conhecer a personalidade de cada um vai tempo. Trabalho longo é importante para saber onde atacar, ser mais pai com um jogador, mais duro com outro. São meninos qualificados, uma safra maravilhosa que temos que dar todo carinho, atenção e potencializar esses meninos para que deem respostas positivas o quanto mais - completou.
Crédito: Os garotos Marcos Leonardo e Ângelo comemoram gol do Santos (Foto: Divulgação/Santos

Este vídeo pode te interessar

