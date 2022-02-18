Carille deixa o Santos com o mesmo aproveitamento e número de jogos de Diniz

Fábio Carille foi demitido do comando do Santos nesta sexta-feira. Após a derrota por 3 a 2 diante do Mirassol, membros do Comitê de Gestão se reuniram e decidiram pela saída do treinador.Curiosamente, Carille deixa o clube com a marca de 27 jogos, mesma quantidade de partidas do ex-técnico Fernando Diniz. A campanha da dupla é idêntica, com 37 pontos conquistados de 81 possíveis e um gol negativo de saldo, eles somam um aproveitamento de 45%.

Fernando Diniz foi contratado em maio do ano passado para vaga do argentino Ariel Holan e deixou o clube em setembro. Eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores e nas quartas da Sul-Americana, o técnico deixou o Peixe perto da zona de rebaixamento do Brasileiro antes da chegada de Carille. Em 27 jogos foram 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas com 35 gols marcados e 36 sofridos.Carille chegou ao Peixe logo após a saída de Diniz e pegou o clube na reta final do Brasileiro de 2021. Teve uma partida pela Copa do Brasil no qual foi eliminado para o Athletico-PR e salvou o Santos do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em 27 jogos foram 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas com 23 gols marcados e 24 sofridos.