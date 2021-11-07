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futebol

Carille admite a superioridade do Palmeiras no clássico

Técnico do Santos destacou o maior entrosamento do adversário deste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 19:46

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 19:46

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico do Santos, Fábio Carille, admitiu a superioridade do Palmeiras no clássico deste domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário fez 2 a 0 no Peixe e aumentou para sete jogos a invencibilidade no confronto direto.
- Começamos o jogo com volume maior, com as melhores oportunidades no início, depois a gente se perdeu um pouco na partida. O Palmeiras é uma equipe mais entrosada, com mais tempo jogando junta. A equipe que jogou melhor é a que saiu vencedora no jogo - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.Como o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE mostrou neste domingo, o Santos entrou em campo com apenas dois jogadores que foram titulares na decisão da Copa Libertadores deste ano. O Palmeiras perdeu apenas um jogador da decisão, Vina.
Carille também admitiu que os jogadores do Peixe fizeram um leitura ruim do jogo.
- Sabemos que o Palmeiras é uma equipe que joga em contra-ataque, que busca se aproveitar dos erros dos adversários. Faltou uma melhor cobertura, melhor leitura das jogadas dentro de campo. A ideia era preencher mais o meio de campo, para que a gente pudesse ter mais gente para disputar a bola, já que eles estavam flutuando com quatro jogadores por dentro. Mas mesmo assim continuamos com dificuldade de leitura e o Palmeiras continuou a ter mais posse de bola nessa parte final do jogo - afirmou.

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