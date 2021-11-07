Carille admite a superioridade do Palmeiras no clássico

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O técnico do Santos, Fábio Carille, admitiu a superioridade do Palmeiras no clássico deste domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário fez 2 a 0 no Peixe e aumentou para sete jogos a invencibilidade no confronto direto.

- Começamos o jogo com volume maior, com as melhores oportunidades no início, depois a gente se perdeu um pouco na partida. O Palmeiras é uma equipe mais entrosada, com mais tempo jogando junta. A equipe que jogou melhor é a que saiu vencedora no jogo - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.Como o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE mostrou neste domingo, o Santos entrou em campo com apenas dois jogadores que foram titulares na decisão da Copa Libertadores deste ano. O Palmeiras perdeu apenas um jogador da decisão, Vina.

Carille também admitiu que os jogadores do Peixe fizeram um leitura ruim do jogo.