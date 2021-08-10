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Capixaba pede Bahia com cabeça no lugar para acabar com a má fase

Lateral-esquerdo citou a instabilidade da equipe neste momento do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 18:56

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 18:56

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Na tarde desta terça-feira, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba foi o escolhido para conceder coletiva de imprensa no Bahia e avaliar o momento do time no Brasileirão.
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Sincero, o atleta reconheceu que o time precisa vencer o quanto antes o período de instabilidade para voltar a subir na classificação.
‘A gente precisa de qualidade técnica, cabeça no lugar, porque é um momento ruim, e a gente tem que saber lidar com isso. Não acredito que peso, mas para mim vai ser importante entrar em um time que não está em um estado tão agradável para nós e o torcedor. Poder entrar e dar conta do recado vai ser importante’, declarou.
Sem vencer nos últimos cinco jogos, o Tricolor aparece na 10ª colocação, com 18 pontos conquistados.

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