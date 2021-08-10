Capixaba pede Bahia com cabeça no lugar para acabar com a má fase

Na tarde desta terça-feira, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba foi o escolhido para conceder coletiva de imprensa no Bahia e avaliar o momento do time no Brasileirão.

‘A gente precisa de qualidade técnica, cabeça no lugar, porque é um momento ruim, e a gente tem que saber lidar com isso. Não acredito que peso, mas para mim vai ser importante entrar em um time que não está em um estado tão agradável para nós e o torcedor. Poder entrar e dar conta do recado vai ser importante’, declarou.