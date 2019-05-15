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Capixaba Lyanco é convocado para a seleção brasileira pré-olímpica

Seleção Brasileira Olímpica disputará o Torneio Maurice Rivello, na França, mais conhecido como Torneio de Toulon, a ser realizado entre os dias 1 e 15 de junho

Publicado em 

15 mai 2019 às 16:16

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 16:16

Com jogadores que já se destacam no futebol nacional e internacional, André Jardine anunciou 22 jogadores para a Seleção Brasileira Olímpica que disputará o Torneio Maurice Rivello, na França, mais conhecido como Torneio de Toulon, a ser realizado entre os dias 1 e 15 de junho. Na lista está o zagueiro capixaba Lyanco, que atua no Bologna, da Itália. 
O zagueiro Lyanco na seleção brasleira sub-20 Crédito: Reprodução/internet
Ao todo, são 12 jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Pedro (Fluminense), Rodrygo (Santos), Pedrinho (Corinthians), Antony (São Paulo), Guga (Atlético-MG), Renan Lodi (Athletico-PR) e Matheus Henrique (Grêmio). Cabe destacar que, nesta edição do Torneio de Toulon, o Brasil está no Grupo B, juntamente a Qatar, Guatemala e os anfitriões franceses.  
Entendemos a importância de estarmos iniciando este trabalho rumo aos Jogos Olímpicos, o que também é a busca pela manutenção da nossa medalha de ouro. Estamos indo com uma equipe forte, acreditamos bastante no potencial e experiência desses jogadores para atingirmos um bom nível de atuações rapidamente
André Jardine, técnico da seleção olímpica
Esta será a primeira etapa de preparação da equipe que, em janeiro do próximo ano, irá em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Pré-Olímpico será disputado na Colômbia e classificará duas seleções para as Olimpíadas.
 
"É uma satisfação participar de um torneio tão tradicional e levando uma Seleção com muitos bons nomes. Sabemos da história que o Brasil tem nesta competição e a gente acredita estar indo com um grupo à altura", analisou Jardine.
Também estão na disputa do torneio: Japão, Chile, Inglaterra, Portugal, China, Bharein, Irlanda e México. Os primeiros colocados de cada chave, além do melhor segundo lugar se classificam para a semifinal. 
Confira a lista dos 22 convocados 
Goleiros
Lucão - Vasco da Gama
Lucas Perri - Crystal Palace (Inglaterra)
Ivan - Ponte Preta
Defensores
Gabriel - Lille (França)
Murilo Paim - Cruzeiro
Luiz Felipe - Lazio (Itália)
Lyanco - Bologna (Itália)
Emerson - Real Betis (Espanha)
Guga - Atlético-MG
Iago Borduchi - Internacional
Renan Lodi - Athletico-PR
Meias
Douglas Luiz - Girona (Espanha)
Thiago Maia - Lille (França)
Tabata - Portimonense (Portugal)
Wendel - Sporting (Portugal)
Mateus Vital - Corinthians
Matheus Henrique - Grêmio
Atacantes
Pedrinho - Corinthians
Matheus Cunha - RB Leipzig (Alemanha)
Rodrygo - Santos
Antony - São Paulo
Pedro - Fluminense

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