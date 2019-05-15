Capixaba Lyanco é convocado para a seleção brasileira pré-olímpica

futebol nacional e internacional, André Jardine anunciou 22 jogadores para a Seleção Brasileira Olímpica que disputará o Torneio Maurice Rivello, na França, mais conhecido como Torneio de Toulon, a ser realizado entre os dias 1 e 15 de junho. Na lista está o zagueiro capixaba Lyanco, que atua no Bologna, da Itália. Com jogadores que já se destacam nonacional e internacional, André Jardine anunciou 22 jogadores para aOlímpica que disputará o Torneio Maurice Rivello, na França, mais conhecido como Torneio de Toulon, a ser realizado entre os dias 1 e 15 de junho. Na lista está o, que atua no Bologna, da Itália.

O zagueiro Lyanco na seleção brasleira sub-20 Crédito: Reprodução/internet

Ao todo, são 12 jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Pedro (Fluminense), Rodrygo (Santos), Pedrinho (Corinthians), Antony (São Paulo), Guga (Atlético-MG), Renan Lodi (Athletico-PR) e Matheus Henrique (Grêmio). Cabe destacar que, nesta edição do Torneio de Toulon, o Brasil está no Grupo B, juntamente a Qatar, Guatemala e os anfitriões franceses.

Entendemos a importância de estarmos iniciando este trabalho rumo aos Jogos Olímpicos, o que também é a busca pela manutenção da nossa medalha de ouro. Estamos indo com uma equipe forte, acreditamos bastante no potencial e experiência desses jogadores para atingirmos um bom nível de atuações rapidamente André Jardine, técnico da seleção olímpica

Esta será a primeira etapa de preparação da equipe que, em janeiro do próximo ano, irá em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Pré-Olímpico será disputado na Colômbia e classificará duas seleções para as Olimpíadas.





"É uma satisfação participar de um torneio tão tradicional e levando uma Seleção com muitos bons nomes. Sabemos da história que o Brasil tem nesta competição e a gente acredita estar indo com um grupo à altura", analisou Jardine.

Também estão na disputa do torneio: Japão, Chile, Inglaterra, Portugal, China, Bharein, Irlanda e México. Os primeiros colocados de cada chave, além do melhor segundo lugar se classificam para a semifinal.

Confira a lista dos 22 convocados

Goleiros

Lucão - Vasco da Gama

Lucas Perri - Crystal Palace (Inglaterra)

Ivan - Ponte Preta

Defensores

Gabriel - Lille (França)

Murilo Paim - Cruzeiro

Luiz Felipe - Lazio (Itália)

Lyanco - Bologna (Itália)

Emerson - Real Betis (Espanha)

Guga - Atlético-MG

Iago Borduchi - Internacional

Renan Lodi - Athletico-PR

Meias

Douglas Luiz - Girona (Espanha)

Thiago Maia - Lille (França)

Tabata - Portimonense (Portugal)

Wendel - Sporting (Portugal)

Mateus Vital - Corinthians

Matheus Henrique - Grêmio

Atacantes

Pedrinho - Corinthians

Matheus Cunha - RB Leipzig (Alemanha)

Rodrygo - Santos

Antony - São Paulo