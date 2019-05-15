Capixaba Lyanco é convocado para a seleção brasileira pré-olímpica

Com jogadores que já se destacam no futebol nacional e internacional, André Jardine anunciou 22 jogadores para a Seleção Brasileira Olímpica que disputará o Torneio Maurice Rivello, na França, mais conhecido como Torneio de Toulon, a ser realizado entre os dias 1 e 15 de junho. Na lista está o zagueiro capixaba Lyanco, que atua no Bologna, da Itália.
Ao todo, são 12 jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Pedro (Fluminense), Rodrygo (Santos), Pedrinho (Corinthians), Antony (São Paulo), Guga (Atlético-MG), Renan Lodi (Athletico-PR) e Matheus Henrique (Grêmio). Cabe destacar que, nesta edição do Torneio de Toulon, o Brasil está no Grupo B, juntamente a Qatar, Guatemala e os anfitriões franceses.
Entendemos a importância de estarmos iniciando este trabalho rumo aos Jogos Olímpicos, o que também é a busca pela manutenção da nossa medalha de ouro. Estamos indo com uma equipe forte, acreditamos bastante no potencial e experiência desses jogadores para atingirmos um bom nível de atuações rapidamente
Esta será a primeira etapa de preparação da equipe que, em janeiro do próximo ano, irá em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Pré-Olímpico será disputado na Colômbia e classificará duas seleções para as Olimpíadas.
"É uma satisfação participar de um torneio tão tradicional e levando uma Seleção com muitos bons nomes. Sabemos da história que o Brasil tem nesta competição e a gente acredita estar indo com um grupo à altura", analisou Jardine.
Também estão na disputa do torneio: Japão, Chile, Inglaterra, Portugal, China, Bharein, Irlanda e México. Os primeiros colocados de cada chave, além do melhor segundo lugar se classificam para a semifinal.
Confira a lista dos 22 convocados
Goleiros
Lucão - Vasco da Gama
Lucas Perri - Crystal Palace (Inglaterra)
Ivan - Ponte Preta
Defensores
Gabriel - Lille (França)
Murilo Paim - Cruzeiro
Luiz Felipe - Lazio (Itália)
Lyanco - Bologna (Itália)
Emerson - Real Betis (Espanha)
Guga - Atlético-MG
Iago Borduchi - Internacional
Renan Lodi - Athletico-PR
Meias
Douglas Luiz - Girona (Espanha)
Thiago Maia - Lille (França)
Tabata - Portimonense (Portugal)
Wendel - Sporting (Portugal)
Mateus Vital - Corinthians
Matheus Henrique - Grêmio
Atacantes
Pedrinho - Corinthians
Matheus Cunha - RB Leipzig (Alemanha)
Rodrygo - Santos
Antony - São Paulo
Pedro - Fluminense