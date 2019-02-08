Capixaba inalou fumaça no incêndio e chegou inconsciente no hospital

O zagueiro capixaba Jhonata Ventura, de 15 anos, que está em estado gravíssimo após incêndio que atingiu o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira, já chegou inconsciente a um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação é do empresário do jogador, Jasiel Carvalho, que conversou com a equipe do Gazeta Online.

Capixaba Jhonata Ventura, do Flamengo, está em estado grave no hospital Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com Jasiel, Jhonata inalou muita fumaça durante o incêndio e foi transferido para o Centro de Tratamentos de Queimados do Hospital Municipal Pedro II para tratar as queimaduras e os problemas pulmonares. Ele teve pescoço, tórax, rosto e braços queimados.

“O pulmão dele foi extremamente afetado. A dificuldade respiratória traz consequências para outros órgãos também. Ele foi prontamente atendido pela equipe do Flamengo e já chegou em situação crítica no hospital.”