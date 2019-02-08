Capixaba inalou fumaça no incêndio e chegou inconsciente no hospital

O zagueiro capixaba Jhonata Ventura, de 15 anos, que está em estado gravíssimo após incêndio que atingiu o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira, já chegou inconsciente a um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação é do empresário do jogador, Jasiel Carvalho, que conversou com a equipe do Gazeta Online.
De acordo com Jasiel, Jhonata inalou muita fumaça durante o incêndio e foi transferido para o Centro de Tratamentos de Queimados do Hospital Municipal Pedro II para tratar as queimaduras e os problemas pulmonares. Ele teve pescoço, tórax, rosto e braços queimados.
“O pulmão dele foi extremamente afetado. A dificuldade respiratória traz consequências para outros órgãos também. Ele foi prontamente atendido pela equipe do Flamengo e já chegou em situação crítica no hospital.”
O zagueiro completou 15 anos em janeiro e está há um ano na base do Flamengo. Ele morava, estudava e treinava no Ninho do Urubu e deixou a família na Serra. “Eu sou o responsável dele aqui no Rio. Jhonata é uma das promessas do Flamengo, titular absoluto e estava em pré-temporada. A família dele está vindo para o Rio”, finalizou Jasiel.