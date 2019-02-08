Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estado grave

Capixaba inalou fumaça no incêndio e chegou inconsciente no hospital

De acordo com o empresário Jasiel Carvalho, o pulmão do zagueiro Jhonata Ventura foi extremamente afetado

Publicado em 

08 fev 2019 às 12:37

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 12:37

O zagueiro capixaba Jhonata Ventura, de 15 anos, que está em estado gravíssimo após incêndio que atingiu o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira, já chegou inconsciente a um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação é do empresário do jogador, Jasiel Carvalho, que conversou com a equipe do Gazeta Online.
Capixaba Jhonata Ventura, do Flamengo, está em estado grave no hospital Crédito: Reprodução/Instagram
De acordo com Jasiel, Jhonata inalou muita fumaça durante o incêndio e foi transferido para o Centro de Tratamentos de Queimados do Hospital Municipal Pedro II para tratar as queimaduras e os problemas pulmonares. Ele teve pescoço, tórax, rosto e braços queimados.
> Zagueiro capixaba do Flamengo está em estado gravíssimo após incêndio
“O pulmão dele foi extremamente afetado. A dificuldade respiratória traz consequências para outros órgãos também. Ele foi prontamente atendido pela equipe do Flamengo e já chegou em situação crítica no hospital.”
O zagueiro completou 15 anos em janeiro e está há um ano na base do Flamengo. Ele morava, estudava e treinava no Ninho do Urubu e deixou a família na Serra. “Eu sou o responsável dele aqui no Rio. Jhonata é uma das promessas do Flamengo, titular absoluto e estava em pré-temporada. A família dele está vindo para o Rio”, finalizou Jasiel.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba flamengo ninho do urubu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados