Capitão, Renê exalta elenco do Flamengo e revela conversa com Matheuzinho: 'Gosta de aprender'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Ainda com um time alternativo, o Flamengo venceu o clássico contra os titulares do Botafogo, nesta quarta-feira, e assumiu a liderança da Taça Guanabara. Capitão da equipe pela segunda partida seguida, o lateral Renê concedeu entrevista coletiva após o jogo e exaltou o elenco e os jovens do Rubro-Negro.

+ ATUAÇÕES: Muniz mostra estrela novamente, e Hugo Moura também se destaca pelo Flamengo no clássico- O Flamengo tem um plantel muito qualificado, não só no profissional como na base. A garotada tem um potencial e tem mostrado que pode jogar na equipe principal do Flamengo. Acho que isso é um motivo de orgulho para nós todos, isso ajuda a elevar o nível de todos. Só quem tem ganhar é o Flamengo.

Mais experiente da equipe, Renê também revelou que tem conversado com os jovens da equipe do Flamengo. Um deles em especial: o lateral-direito Matheuzinho.

- A gente sempre procura passar o que aprendemos nesses anos de futebol. Eu, como lateral, converso muito com o Matheuzinho. É um cara que gosta de perguntar, de aprender. Essa semana, estava até conversando sobre uns posicionamentos que ele tinha melhorado muito. Acho que isso é bom. Quando era mais novo, também gostava de perguntar.