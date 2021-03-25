Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Capitão, Renê exalta elenco do Flamengo e revela conversa com Matheuzinho: 'Gosta de aprender'
futebol

Capitão, Renê exalta elenco do Flamengo e revela conversa com Matheuzinho: 'Gosta de aprender'

Lateral-esquerdo concedeu entrevista coletiva após vitória no clássico contra o Botafogo...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 00:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 00:25
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Ainda com um time alternativo, o Flamengo venceu o clássico contra os titulares do Botafogo, nesta quarta-feira, e assumiu a liderança da Taça Guanabara. Capitão da equipe pela segunda partida seguida, o lateral Renê concedeu entrevista coletiva após o jogo e exaltou o elenco e os jovens do Rubro-Negro.
+ ATUAÇÕES: Muniz mostra estrela novamente, e Hugo Moura também se destaca pelo Flamengo no clássico- O Flamengo tem um plantel muito qualificado, não só no profissional como na base. A garotada tem um potencial e tem mostrado que pode jogar na equipe principal do Flamengo. Acho que isso é um motivo de orgulho para nós todos, isso ajuda a elevar o nível de todos. Só quem tem ganhar é o Flamengo.
Mais experiente da equipe, Renê também revelou que tem conversado com os jovens da equipe do Flamengo. Um deles em especial: o lateral-direito Matheuzinho.
- A gente sempre procura passar o que aprendemos nesses anos de futebol. Eu, como lateral, converso muito com o Matheuzinho. É um cara que gosta de perguntar, de aprender. Essa semana, estava até conversando sobre uns posicionamentos que ele tinha melhorado muito. Acho que isso é bom. Quando era mais novo, também gostava de perguntar.
O próximo compromisso do Flamengo no Carioca será no sábado, às 21h05, contra o Boavista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados