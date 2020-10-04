Capitão, Felipe Melo chega a cem vitórias com a camisa do Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 2 a 1, no Allianz Parque, foi especial para o zagueiro Felipe Melo. Ele chegou ao centésimo triunfo com a camisa alviverde.

O defensor é o segundo do atual elenco em número de vitórias e perde somente para Bruno Henrique, que conseguiu o feito um jogo antes, contra o Bolívar, também no Allianz Parque. Willian vem logo atrás da dupla com 99.O trio palmeirense está na lista dos dez que mais triunfaram no século 21 e, curiosamente, Fernando Prass aparece entre eles, porém neste sábado (3) o goleiro atuou como adversário.