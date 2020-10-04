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futebol

Capitão, Felipe Melo chega a cem vitórias com a camisa do Palmeiras

Zagueiro completou marca no triunfo diante do Ceará, no Allianz Parque. Ele é o segundo do elenco que mais venceu e está entre os dez principais no século 21 no clube...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 11:30

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 11:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 2 a 1, no Allianz Parque, foi especial para o zagueiro Felipe Melo. Ele chegou ao centésimo triunfo com a camisa alviverde.
O defensor é o segundo do atual elenco em número de vitórias e perde somente para Bruno Henrique, que conseguiu o feito um jogo antes, contra o Bolívar, também no Allianz Parque. Willian vem logo atrás da dupla com 99.O trio palmeirense está na lista dos dez que mais triunfaram no século 21 e, curiosamente, Fernando Prass aparece entre eles, porém neste sábado (3) o goleiro atuou como adversário.
Jogadores do Palmeiras que venceram no século 21:1º – Marcos – 182 vitórias2º – Dudu – 174 vitórias3º Fernando Prass – 151 vitórias4º – Valdivia – 122 vitórias5º – Márcio Araújo – 118 vitórias6º – Bruno Henrique, Corrêa e Wendel – 101 vitórias9º – Felipe Melo – 100 vitórias10º – Willian – 99 vitórias​

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