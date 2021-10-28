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Capitão do Vasco, Bokinha agradece apoio da torcida no Mundialito de futebol de areia: 'Aqui é Vasco'

Jogador foi o grande destaque com quatro gols na vitória diante do Dínamo Minsk, de Belarus, por 10 a 6. Torcida fez vaquinha e foi essencial para a equipe disputar o torneio...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 12:35
Crédito: Reprodução/Twitter
A equipe de Beach Soccer do Vasco conquistou a terceira colocação do Mundialito de Futebol de Areia, após vitória em cima da equipe do Dínamo Minsk, de Belarus, por 10 a 6. Os gols do Trem-Bala da Areia foram marcados por Benjamin Jr (2), Bokinha (4), Josep (2), Jordan e Mauricinho. Em entrevista ao site oficial do clube, Bokinha agradeceu a torcida pelo apoio.
Sem patrocinador máster, o time de futebol de areia não tinha verba para bancar os custos da viagem, assim como a estadia em Moscou e os testes de PCR recentes à Covid-19. Com uma vaquinha on-line, a torcida ajudou e levou o time ao Mundialito.
Em virtude da crise sanitária que se instaurou em Moscou, o modelo de disputa precisou ser alterado, mudando de fase de grupos para eliminatórias. Com isso, o torneio foi antecipado, já que a cidade entrou em Lockdown, nesta quinta-feira, devido ao aumento no número de óbitos de Covid-19.
+ Confira e simule a tabela da série B do Campeonato Brasileiro
Vale destacar que essa foi a quinta participação do Vasco na competição. Todas as vezes em que marcou presença, o time se manteve nas três primeiras colocações. Em 2011, no primeiro ano do Mundialito, a equipe foi campeã, em 2015 ficou com o segundo lugar e terceiro lugar em 2012, 2013 e 2021.
Diante do Dínamo Minsk, Bokinha foi o grande destaque e marcou quatro gols. Ele analisou a participação do Vasco no Mundialito. Segundo o jogador, a ausência do zagueiro Catarino, que foi expulso na semifinal contra o Lokomotiv Moscou, pesou, mas exaltou a luta do time.
+ Para garantir o acesso, Vasco precisa superar deslizes da campanha e ser certeiro na reta final da Série B
- Eu acho que estávamos bem na competição, tivemos paciência. Foi uma fatalidade perder para o Lokomotiv, mas no geral jogamos muito bem - explicou, e emendou:
- Perdemos um excelente zagueiro como o Catarino, mas o foco foi o mesmo porque somos guerreiros e lutamos para sempre estarmos no pódio. Essa vitória foi para ele e para os dirigentes que estiveram conosco - completou.

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