Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Capitão do Sub-20, Renzo comemora reação do Sport no Brasileiro da categoria

Zagueiro foi o autor do gol que garantiu a vitória da equipe pernambucana sobre o Fortaleza
...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 14:55
Crédito: Renzo (capitão fez um dos gols do Rubro-Negro (Wilson Castro/Divulgação/Sport)
Titular e capitão do Sport na disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, o zagueiro Renzo foi a grande estrela da vitória do último sábado (24) sobre o Fortaleza, em duelo válido pela sétima rodada da competição. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós sair em desvantagem no placar, o Leão da Praça da Bandeira conseguiu a virada na etapa final e contou com o oportunismo do zagueiro para somar mais três pontos importantes:
- A gente trabalha muito essa bola parada ofensiva, assim como a defensiva também. Graças a Deus tive a felicidade de me posicionar bem e fazer o gol. Estávamos precisando muito de uma boa sequência na competição para recuperar o início instável que tivemos e agora alcançamos três vitórias nos últimos quatro jogos. É manter a pegada e buscar a classificação para a próxima fase.
O Sport terá pela frente agora o Botafogo, nesta quarta-feira (28), no Rio de Janeiro. Aos 19 anos, Renzo foi revelado nas categorias de base do Sport e já defendeu a equipe profissional em três oportunidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados