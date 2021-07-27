Capitão do Sub-20, Renzo comemora reação do Sport no Brasileiro da categoria

Crédito: Renzo (capitão fez um dos gols do Rubro-Negro (Wilson Castro/Divulgação/Sport)

Titular e capitão do Sport na disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, o zagueiro Renzo foi a grande estrela da vitória do último sábado (24) sobre o Fortaleza, em duelo válido pela sétima rodada da competição. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApós sair em desvantagem no placar, o Leão da Praça da Bandeira conseguiu a virada na etapa final e contou com o oportunismo do zagueiro para somar mais três pontos importantes:

- A gente trabalha muito essa bola parada ofensiva, assim como a defensiva também. Graças a Deus tive a felicidade de me posicionar bem e fazer o gol. Estávamos precisando muito de uma boa sequência na competição para recuperar o início instável que tivemos e agora alcançamos três vitórias nos últimos quatro jogos. É manter a pegada e buscar a classificação para a próxima fase.