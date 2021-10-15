Capitão do Inter projeta mata-mata no Brasileirão Sub-20

Crédito: Jogador tem três partidas na equipe principal (Jota Finkler/Internacional

Depois de um início ruim em sua campanha no Brasileirão Sub-20, o Internacional reagiu na reta final da competição onde, nos últimos seis jogos, emendou cinco vitórias e um empate, garantindo sua classificação apenas na última rodada da primeira fase. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, o Colorado ficou com a classificação em 7º lugar e, agora, enfrenta o Palmeiras nas quartas de final. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara o capitão da equipe, Lucas Vital, o planejamento para conquistar a vaga deu certo graças ao espírito decisivo encarado pela equipe nos jogos finais:

- Sabíamos que ia ser muito difícil, porém acreditamos que pela força do nosso grupo, seria possível. Após o jogo contra a Chapecoense, falei que viriam seis jogos que seriam seis finais. Pensando jogo a jogo, construindo uma confiança entre nós, conseguimos. Essa semana antes do jogo do Cruzeiro foi muito boa, uma preparação como se fosse uma final, os dois times dependiam apenas de si para avançar. Então toda a semana foi pensada, muito bem trabalhada e conseguimos dentro de casa, mostrar nossa força.

Os confrontos contra os paulistas já estão definidos. O primeiro duelo será na próxima segunda-feira (18), em Porto Alegre. A definição do confronto será no domingo (24) em São Paulo.

Para o capitão do Inter, agora, tudo começa do zero para todas as equipes.