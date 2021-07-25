Capitão do Inter no Sub-20 fala sobre expectativa por seu primeiro Grenal

Crédito: Jogador estava em lista do Inter nas oitavas da Libertadores (Jota Finkler/Divulgação/Internacional

A 7ª rodada do Brasileirão Sub-20 será concluída na próxima segunda-feira (26) com um dos maiores clássicos do mundo. Seja na categoria que for, vale aquela máxima: "Grenal é Grenal". E o clássico será ainda mais especial para um jogador. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO capitão colorado, Lucas Vital, vai disputar o seu primeiro Grenal e garante que está totalmente focado no jogo. Além disso, Lucas pontuou que a vitória na última rodada da competição dá mais confiança para buscar um resultado positivo contra o maior adversário mesmo jogando fora de casa.

- Todos sabemos que o Grenal está entre os maiores e se não for o maior clássico do mundo. É uma rivalidade de muita história. Aqui no Inter, desde a minha chegada, falam sobre a importância do confronto, da importância de ganhar. Será o meu primeiro Grenal, sei do peso que é isso. Eu e todo grupo está preparado pra desempenhar nosso trabalho e buscar a vitória. É um jogo onde não pode faltar vontade, entrega e disso sei que de nossa equipe nunca vai faltar. Após a vitória sobre o Fluminense já viramos a chave para o jogo. Tivemos várias conversas durante a semana para que todo nosso foco e concentração esteja nesse jogo, vamos com força total para o clássico - projeta.

O jogo está marcado para as 16h30 (de Brasília) no CT Hélio Dourado, casa da base do arquirrival em Eldorado do Sul. O Grêmio é o vice-líder do campeonato com 15 pontos em seis jogos enquanto o Colorado busca subir na tabela, já que é o oitavo colocado, cinco pontos atrás do rival.

Lucas Vital destacou a dificuldade da competição e acredita que o Inter ainda brigará pelo título:

- Todos sabem da importância e da qualificação do Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito parelho e difícil. A nossa equipe é muito boa, tanto em qualidade individual quanto na parte coletiva. A cada jogo que passa, vejo uma melhora na equipe. Sabemos que será difícil, porém acreditamos que podemos chegar longe e com certeza brigar pelo título do campeonato.

A temporada de 2021 tem sido especial para o volante de 20 anos que chegou do Mirassol no último ano. Até agora foram 15 jogos contabilizando estadual, Copa do Brasil e, agora, o Brasileirão da categorias. O destaque, aliás, fez com que ele conseguisse ocupar uma vaga na lista do time principal do Inter para a segunda fase da Libertadores onde a equipe acabou eliminada para o Olimpia nas oitavas.