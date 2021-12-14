Capitão do Flamengo, Everton Ribeiro faz postagem de despedida da temporada e faz projeções para 2022

Tardou, mas não passou em branco. Nesta terça-feira, cinco depois depois do fim da temporada para o Flamengo, Everton Ribeiro deu uma pausa nas férias para postar uma mensagem direcionada à torcida em suas redes sociais, projetando títulos, compromisso e dedicação, componentes que "jamais irão faltar", de acordo com o capitão da equipe rubro-negra:- Mais uma temporada se encerra e eu agradeço a Nação por todo apoio de sempre. Hora de refletir sobre os erros para corrigi-los, descansar e voltaremos melhores e em busca daquilo que a gente sabe que vocês merecem: vitorias e TÍTULOS. Meu foco é o Flamengo ser campeão. Compromisso e dedicação jamais irão faltar. Estamos juntos - escreveu Everton Ribeiro. Everton Ribeiro encerrou a temporada de 2021 com dois gols e nove assistências, em 50 partidas pelo Flamengo. Já pela Seleção Brasileira, ainda atuou em nove jogos com o técnico Tite - somou um gol.