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Capitão do Flamengo, Everton Ribeiro faz postagem de despedida da temporada e faz projeções para 2022

Camisa 7 do Rubro-Negro postou o seguinte recado em suas redes sociais: 'Meu foco é o Flamengo ser campeão. Compromisso e dedicação jamais irão faltar'...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 20:38

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 20:38

Tardou, mas não passou em branco. Nesta terça-feira, cinco depois depois do fim da temporada para o Flamengo, Everton Ribeiro deu uma pausa nas férias para postar uma mensagem direcionada à torcida em suas redes sociais, projetando títulos, compromisso e dedicação, componentes que "jamais irão faltar", de acordo com o capitão da equipe rubro-negra:- Mais uma temporada se encerra e eu agradeço a Nação por todo apoio de sempre. Hora de refletir sobre os erros para corrigi-los, descansar e voltaremos melhores e em busca daquilo que a gente sabe que vocês merecem: vitorias e TÍTULOS. Meu foco é o Flamengo ser campeão. Compromisso e dedicação jamais irão faltar. Estamos juntos - escreveu Everton Ribeiro. Everton Ribeiro encerrou a temporada de 2021 com dois gols e nove assistências, em 50 partidas pelo Flamengo. Já pela Seleção Brasileira, ainda atuou em nove jogos com o técnico Tite - somou um gol.
Assim como todo o elenco do Flamengo, Everton Ribeiro se reapresentará no Ninho do Urubu no dia 10 de janeiro, às 9h, no Ninho do Urubu, para a temporada 2022 (veja mais aqui).
Crédito: EvertonRibeiroemaçãopeloFlamengo(Foto:STAFFIMAGES/Conmebol

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