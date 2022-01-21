Capitão do Flamengo comenta início de trabalho do técnico Paulo Sousa

Um dos capitães do time e entre os atletas com mais tempo "de casa", Everton Ribeiro falou, nesta sexta, sobre o início do trabalho sob o comando de Paulo Sousa. Segundo o camisa 7 do Flamengo, o técnico está conseguindo passar as ideias que tem para a equipe, que está treinando no Ninho há duas semanas.- A expectativa é grande. Um novo trabalhando começando. O Mister chegou e tem implementado sua maneira de jogar, seus conceitos, e estamos fazendo uma boa pré-temporada para chegar muito bem já no Campeonato Carioca e poder buscar novamente o título - afirmou Everton Ribeiro ao canal do clube.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWEverton Ribeiro & Cia se reapresentaram ao Flamengo no dia 10 de janeiro, e o time principal só deve estrear no Campeonato Carioca no dia 6 de fevereiro, contra o Fluminense, pela quarta rodada. Até lá, o Rubro-Negro atuará com a equipe alternativa, formada por jovens, e dirigida por Fabio Matias, do Sub-20.