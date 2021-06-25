Capitão do Corinthians sub-23, Igor Morais valoriza liderança no Brasileiro de Aspirantes

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Corinthians venceu mais uma no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e assumiu a liderança do grupo A do torneio nacional. Um dos pilares da equipe corintiana, o zagueiro e capitão Igor Morais valorizou o início do Timão na competição sub-23.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

- É um bom começo da nossa equipe, vencemos jogos importantes contra boas equipes. Mas é só o início e temos de manter essa pegada durante as partidas. Temos o objetivo que é ser campeão do Brasileiro e não podemos parar por aqui. É evoluir jogo após jogo – ressaltou Igor.

Na última quinta-feira, o Corinthians bateu o Coritiba por 3 a 1. Além dos paranaenses, o Timão superou o Santos por 2 a 1 na estreia e empatou sem gols com o Red Bull Bragantino. Em três partidas, são sete pontos, com cinco gols marcados e apenas dois sofridos.

A equipe paulista voltará a campo no próximo dia 1º de julho contra o Fluminense, fora de casa. Igor aposta em mais uma boa partida da alvinegra e espera voltar do Rio de Janeiro com um bom resultado na bagagem.