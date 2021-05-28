Capitão do Chelsea, Azpilicueta fala sobre temporada antes da final e afirma: 'Queremos fazer história'

Neste sábado, o Chelsea tentará conquistar o bicampeonato da Liga dos Campeões da Europa. No Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal, os Blues medem forças com o Manchester City, às 16h, na finalíssima da competição pela temporada 2020/2021.Capitão do Chelsea, o defensor César Azpilicueta será o encarregado de levantar a taça caso os Blues vençam a partida. Azpi é um dos símbolos da história recente do Chelsea, e falou sobre isso na coletiva de imprensa desta sexta-feira, dia que antecede a grande decisão.

- Quando você é criança, você sonha em jogar esses jogos. É um momento do qual estou muito orgulhoso. Queremos ganhar. Espero estar mais orgulhoso depois do jogo. É uma grande oportunidade, demorou nove anos para o Chelsea estar de volta à final, então é uma grande oportunidade. Temos confiança em nós mesmos. Tivemos bons resultados contra times de primeira linha. Este é o último passo e temos que dar o máximo. Sabemos que temos que dar tudo em campo e já o demonstramos, principalmente nos grandes jogos. Não são apenas os jogadores em campo, a equipe como um todo. Sabemos que temos de dar o nosso melhor se quisermos vencer. É o maior jogo da temporada e estamos prontos para isso - disse.Para chegar até a decisão deste sábado, o Chelsea passou por muita coisa durante a temporada. Os Blues começaram 2020/2021 com Frank Lampard como treinador, que foi demitido no meio da temporada, quando chegou Thomas Tuchel. O alemão elevou o patamar tático, mental e de desempenho da equipe, o que fez com os Blues chegassem até a decisão da Champions quando poucos acreditavam.