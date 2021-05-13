Capitão do Botafogo sub-17, João Lucas fala em admiração por Igor Rabello: 'Sou fã do futebol dele'

Crédito: Rafael Costa/América-MG

Na última temporada, o Botafogo contou com uma zaga mais jovem para a disputa do Campeonato Brasileiro. O trabalho de base do clube de General Severiano tem revelado jogadores no sistema defensivo que se destacaram no cenário nacional, como foram os casos de Igor Rabello, Marcelo Benevenuto e Kanu.

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João Lucas, zagueiro e capitão do Botafogo na última partida do Brasileirão Sub-17, tem como inspiração o "General Igor Rabello". Ele revelou que busca lances do defensor na internet e falou sobre o esforço pessoal que faz para ajudar o Glorioso.

- Sempre admirei muito a postura do Igor. Sou fã do futebol dele e atuamos na mesma posição. Procuro lances dele na internet e me esforço todos os dias, para também trazer coisas boas ao clube, como ele fez em sua passagem - disse João.Após o empate do Botafogo no primeiro jogo da competição sub-17, João Lucas fez uma panorama do clube para o decorrer da temporada. O Alvinegro está no Grupo A da competição nesta primeira fase. Os quatro melhores nos grupos A e B, se classificam para disputar as quartas de final em jogos de ida e volta.

- É uma competição que nós valorizamos muito aqui dentro. São equipes muito qualificadas e disputamos com as grandes bases do futebol brasileiro, assim como a nossa também é. Sabemos da importância deste título para consolidação do trabalho que fazemos todos os dias, além de ser um título que o Botafogo nunca venceu - finalizou o jovem zagueiro.

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