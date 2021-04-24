Capitão da Seleção Brasileira, Henri faz sua estreia com a camisa do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu o Guarani por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (23), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. No confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, a vitória deu sobrevida ao clube, que busca a classificação para as quartas de final.

Vivendo a maior sequência de partidas desde o retorno do futebol, o Palmeiras iniciou recentemente uma maratona de 18 jogos em 41 dias, tendo em média um compromisso a cada 52 horas. Em vista disso, a comissão técnica de Abel Ferreira optou por utilizar o Campeonato Paulista como um laboratório aos mais jovens e tempo de descanso para aqueles que tem atuado mais frequentemente.

Fruto dessa filosofia, na noite desta sexta o zagueiro Henri, de 19 anos, foi mais uma cara nova ao Palmeiras. Promovido ainda com Vanderlei Luxemburgo ao elenco profissional, a Cria da Academia conviveu com uma lesão no joelho, e ficou fora de combate por mais de 12 meses. No departamento médico, sua ausência abriu vaga para Renan subir e posteriormente ser efetivado no grupo principal.​Atuando na eliminação do Palmeiras para o Goiás, na Copa São Paulo, no dia 14 de janeiro de 2020, o jovem só retornou aos gramados no dia 14 de março de 2021, na goleada sobre o Presidente Médici, por 8 a 0, na primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Realizando apenas trabalhos de transição física, o jogador havia sido relacionado para jogos do profissional, porém, nunca tinha entrado em campo.

​Titular diante do Guarani ao lado de Renan e Danilo Barbosa, o zagueiro permaneceu por 45 minutos nas quatro linhas, atuando somente no primeiro tempo. Estatisticamente, somou dois cortes, um desarme, 92% de aproveitamento nos passes, 75% de aproveitamento em bolas longas, além de um erro capital, que culminou em um lance de perigo da equipe adversária.