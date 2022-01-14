Capitão da equipe, Bruno Guimarães exalta campanha do Flamengo na Copinha: 'Time forte e unido'

Um dos destaques da classificação do Flamengo para a terceira fase da Copinha foi o goleiro Bruno Guimarães. Dentro de campo contra o Náutico, quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0, o arqueiro fez uma difícil defesa em chute de Luan, da entrada da área, que ainda desviou no companheiro de equipe Cassiano. Apesar disso, o jogador ressaltou que não há vaidade no vestiário e exaltou o grupo.> Paulo Sousa revela primeira meta no Flamengo e fala sobre lado romântico- A braçadeira é uma confiança que a comissão técnica e os companheiros depositam em mim, mas aqui todo mundo se ajuda, se cobra e sabe do potencial um do outro. Não tem vaidade. É um time forte e unido, mas também com os pés no chão - disse o arqueiro.