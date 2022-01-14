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Capitão da equipe, Bruno Guimarães exalta campanha do Flamengo na Copinha: 'Time forte e unido'

O goleiro foi um dos destaques na classificação do Rubro-Negro para a terceira fase da Copinha; adversário será, novamente, o Oeste
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LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 15:56

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 15:56

Um dos destaques da classificação do Flamengo para a terceira fase da Copinha foi o goleiro Bruno Guimarães. Dentro de campo contra o Náutico, quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0, o arqueiro fez uma difícil defesa em chute de Luan, da entrada da área, que ainda desviou no companheiro de equipe Cassiano. Apesar disso, o jogador ressaltou que não há vaidade no vestiário e exaltou o grupo.> Paulo Sousa revela primeira meta no Flamengo e fala sobre lado romântico- A braçadeira é uma confiança que a comissão técnica e os companheiros depositam em mim, mas aqui todo mundo se ajuda, se cobra e sabe do potencial um do outro. Não tem vaidade. É um time forte e unido, mas também com os pés no chão - disse o arqueiro.
Em quatro jogos na Copinha, Bruno sofreu apenas três gols e o Fla marcou 18 vezes. Na expectativa de mais uma atuação segura do goleiro, os Garotos do Ninho voltam a campo neste sábado, às 19h30, na Arena Barueri, contra o Oeste. Quem avançar garante vaga na fase oitavas de final da competição.
Crédito: BrunoGuimarãeséogoleirotitulardoFlamengonaCopinha(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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