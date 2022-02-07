Capitão da Copinha, Sandro não terá contrato renovado com o Santos

Capitão do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o lateral-direito Sandro não terá seu contrato renovado com o Santos. Depois do vice-campeonato na Copinha, a direção do clube comunicou aos representantes do atleta que não tinha interessa na renovação e que Sandro estava liberado para buscar outro clube.Sandro foi inscrito pelo Santos no Campeonato Paulista e, pelo regulamento do estadual pela FPF, ele só pode jogar em outro estado. Ele temcontrato com o Peixe até 22 de novembro deste ano.
O lateral-direito foi titular na Copinha, participou de oito jogos e deu uma assistência, mas teve uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa e foi desfalque na semifinal e na final.Sandro está desde garoto na base do Santos e fez sua estreia pelo elenco principal ainda no laboratório promovido pelo técnico Ariel Holan no Campeonato Paulista passado. Desde então atuou pelo Sub-20 na temporada passada, também foi capitão e era titular nas partidas do Paulista da categoria.