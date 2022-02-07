Capitão da Copinha, Sandro não terá contrato renovado com o Santos

Capitão do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o lateral-direito Sandro não terá seu contrato renovado com o Santos. Depois do vice-campeonato na Copinha, a direção do clube comunicou aos representantes do atleta que não tinha interessa na renovação e que Sandro estava liberado para buscar outro clube.Sandro foi inscrito pelo Santos no Campeonato Paulista e, pelo regulamento do estadual pela FPF, ele só pode jogar em outro estado. Ele temcontrato com o Peixe até 22 de novembro deste ano.