Capitão da Chape com apenas 20 anos, João Paulo celebra bom início de Catarinense

A Chapecoense começou o estadual com o pé direito. O time saiu vitorioso nas três primeiras rodadas marcando um total de quatro gols e não levou nenhum. Titular em todas as partidas até aqui, o goleiro João Paulo também recebeu a braçadeira de capitão do time no Campeonato Catarinense. O jogador falou sobre o assunto.

'A notícia de que eu seria capitão chegou em mim pouco antes da nossa estreia no Catarinense. Fiquei muito feliz. É uma responsabilidade muito grande, a Chapecoense é uma equipe enorme. Até então só havia sido capitão no Sub-20. Está sendo uma experiência mágica e extremamente gratificante', disse.

O atleta é um dos mais jovens a utilizar a braçadeira na história da Chapecoense. Com passagens pelas bases de Internacional e Grêmio, o goleiro é cria da base do time catarinense e tem vínculo com o clube até o final de 2024. João estreou como profissional na temporada passada e realizou 24 partidas, somando o estadual e a Série A do Campeonato Brasileiro.

Assim como em 2021, João está sendo titular no início do Campeonato Catarinense. Naquela ocasião o time somou uma sequência de quatro jogos com triunfos com o arqueiro em campo, com apenas um gol sofrido. Sempre antes e após os jogos, os atletas do elenco vêm cumprimentando a torcida, sendo o João um dos primeiros a realizar isso. O jovem falou sobre esse bom momento.

'Tem sido um bom começo de temporada, mas ainda temos muito pela frente. O time vem entrando no ritmo ideal e agora é manter essa mesma pegada para conquistar mais vitórias. Nosso objetivo no torneio é muito claro: lutar para sermos campeões', finalizou o jogador.