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Capitão da Chape com apenas 20 anos, João Paulo celebra bom início de Catarinense

Verdão do Oeste venceu todos os três jogos no torneio até aqui sem sofrer um único gol...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 15:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 15:12
A Chapecoense começou o estadual com o pé direito. O time saiu vitorioso nas três primeiras rodadas marcando um total de quatro gols e não levou nenhum. Titular em todas as partidas até aqui, o goleiro João Paulo também recebeu a braçadeira de capitão do time no Campeonato Catarinense. O jogador falou sobre o assunto.
'A notícia de que eu seria capitão chegou em mim pouco antes da nossa estreia no Catarinense. Fiquei muito feliz. É uma responsabilidade muito grande, a Chapecoense é uma equipe enorme. Até então só havia sido capitão no Sub-20. Está sendo uma experiência mágica e extremamente gratificante', disse.
O atleta é um dos mais jovens a utilizar a braçadeira na história da Chapecoense. Com passagens pelas bases de Internacional e Grêmio, o goleiro é cria da base do time catarinense e tem vínculo com o clube até o final de 2024. João estreou como profissional na temporada passada e realizou 24 partidas, somando o estadual e a Série A do Campeonato Brasileiro.
Assim como em 2021, João está sendo titular no início do Campeonato Catarinense. Naquela ocasião o time somou uma sequência de quatro jogos com triunfos com o arqueiro em campo, com apenas um gol sofrido. Sempre antes e após os jogos, os atletas do elenco vêm cumprimentando a torcida, sendo o João um dos primeiros a realizar isso. O jovem falou sobre esse bom momento.
'Tem sido um bom começo de temporada, mas ainda temos muito pela frente. O time vem entrando no ritmo ideal e agora é manter essa mesma pegada para conquistar mais vitórias. Nosso objetivo no torneio é muito claro: lutar para sermos campeões', finalizou o jogador.
Crédito: JoãoPauloéocapitãodaChapecoense(JúliaGalvão/ACF

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