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Cantor Marlon Góes lança nova música em homenagem ao retorno de Dudu

Em nova canção, autor de 'Cala a boca secador' homenageou o ídolo palmeirense, que teve seu retorno oficialmente divulgado...
LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 09:30

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 09:30

Crédito: Arquivo Pessoal
Autor de diversos hits que explodiram na torcida do Palmeiras, o cantor Marlon Góes lançou sua mais nova música neste domingo (16), celebrando o retorno do ídolo Dudu ao Verdão. A canção chamada ‘O Dudu Voltou’ não é a primeira homenagem do músico, que já compôs para Felipe Melo, Raphael Veiga e Rony.
Compositor de “Cala a boca, secador” e “É gol do Rony”, o cantor ganhou destaque dentro do clube, passando a ser o queridinho da torcida. Além do carinho dos palmeirenses, a música em homenagem ao atual camisa 7 chegou até o atacante e Rony tornou-se amigo pessoal de Marlon.FIGURA CONHECIDA:
Marlon Góes ganhou notoriedade ao escrever músicas sobre o Palmeiras, seu time do coração. Sendo assim, o músico tornou-se querido pelo clube e, com isso, foi, inclusive, convidado para participar da festa do título da Libertadores e de outras campanhas.

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