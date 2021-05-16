Cantor Marlon Góes lança nova música em homenagem ao retorno de Dudu

Crédito: Arquivo Pessoal

Autor de diversos hits que explodiram na torcida do Palmeiras, o cantor Marlon Góes lançou sua mais nova música neste domingo (16), celebrando o retorno do ídolo Dudu ao Verdão. A canção chamada ‘O Dudu Voltou’ não é a primeira homenagem do músico, que já compôs para Felipe Melo, Raphael Veiga e Rony.

Compositor de “Cala a boca, secador” e “É gol do Rony”, o cantor ganhou destaque dentro do clube, passando a ser o queridinho da torcida. Além do carinho dos palmeirenses, a música em homenagem ao atual camisa 7 chegou até o atacante e Rony tornou-se amigo pessoal de Marlon.FIGURA CONHECIDA: