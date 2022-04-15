Cantor denuncia racismo com crianças no estádio do Corinthians; clube leva o caso à polícia

O cantor Sena MC denunciou um suposto caso de racismo na entrada de duas crianças negras na Neo Química Arena, no jogo em que o Corinthians venceu o Deportivo Cali, da Colômbia, no última quarta-feira (13), pela segunda rodada do grupo E da Libertadores.De acordo com o artista, o caso aconteceu quando a dupla de garotos, que estavam desacompanhados, teve o acesso aos camarotes do setor Oeste vetado por uma suposta supervisora, que alegou que eles iriam tumultuar o ambiente.

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Ainda segundo Sena, um casal se comprometeu a acompanhar as crianças, mas também foi impedido, já que os ingressos das crianças já haviam sido passados na leitora das catracas e posteriormente rasgado.

O cantor, então, disse que as crianças começaram a chorar, o que levou o MC a comprar dois ingressos de cambistas no setor sul, mais popular, para que os meninos acompanhassem a vitória corintiana.

Sena MC documentou parte do ocorrido em sua conta no Instagram (veja abaixo) onde configura a situação como ‘manifestação de racismo e segregação social'. Em nota, disponibilizada na íntegra no fim da matéria, o Corinthians informa que separou às imagens referente às denúncias e que elas foram entregues à Delegacia de Polícia de Crimes de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que separou as imagens referentes à denúncia feita nas redes sociais sobre a dificuldade de dois torcedores para entrar na Neo Química Arena antes do jogo entre Corinthians e Deportivo Cali, pela CONMEBOL Libertadores, na última quarta-feira (13).

As imagens foram entregues à Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), a fim de que as investigações do incidente corram paralelamente às apurações internas.

Atenciosamente,Sport Club Corinthians Paulista".