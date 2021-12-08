Cantillo treina com grupo, e Sylvinho mudará o Corinthians contra o Juventude

O Corinthians realizou o segundo treino preparatório para enfrentar o Juventude na próxima quinta-feira (9), às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Sylvinho deve promover mudanças na equipe.A meta do treinador é terminar a competição em quarto lugar, apesar de já ter garantido vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O lateral-direito Fagner e o volante Gabriel são reforços confirmados para o confronto.

Após se recuperar de lesão muscular na coxa direita, Victor Cantillo deu sequência à transição para o campo e deve ficar no banco, enquanto Róger Guedes está suspenso do duelo. Os atletas realizaram um treino de posse de bola em espaço reduzido. Os que atuaram por mais de 45 minutos diante do Grêmio, no último domingo, só participaram desta parte das atividades e retornaram à área interna do CT para complementos na academia. Renato Augusto foi o único que permaneceu com os fisioterapeutas para controle de carga.

Em seguida, Sylvinho promoveu um outro trabalho de posse de bola, mas com mais espaço. Por fim, os auxiliares Doriva e Alex Meschini comandaram um treinamento de cruzamentos e finalizações.