Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cantillo treina com grupo, e Sylvinho mudará o Corinthians contra o Juventude

Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Timão terá modificações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 21:01

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 21:01

O Corinthians realizou o segundo treino preparatório para enfrentar o Juventude na próxima quinta-feira (9), às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Sylvinho deve promover mudanças na equipe.A meta do treinador é terminar a competição em quarto lugar, apesar de já ter garantido vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O lateral-direito Fagner e o volante Gabriel são reforços confirmados para o confronto.
Após se recuperar de lesão muscular na coxa direita, Victor Cantillo deu sequência à transição para o campo e deve ficar no banco, enquanto Róger Guedes está suspenso do duelo. Os atletas realizaram um treino de posse de bola em espaço reduzido. Os que atuaram por mais de 45 minutos diante do Grêmio, no último domingo, só participaram desta parte das atividades e retornaram à área interna do CT para complementos na academia. Renato Augusto foi o único que permaneceu com os fisioterapeutas para controle de carga.
Em seguida, Sylvinho promoveu um outro trabalho de posse de bola, mas com mais espaço. Por fim, os auxiliares Doriva e Alex Meschini comandaram um treinamento de cruzamentos e finalizações.
Crédito: GildurantetreinodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados