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Cantillo testa positivo para COVID-19 e não jogará contra o Palmeiras

Volante apresentou febre nos últimos dias e já estava afastado dos treinamentos desde sexta-feira. Resultado do exame saiu nesta terça-feira e o jogador seguirá em isolamento...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 13:54

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 13:54

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta terça-feira, em comunicado divulgado em seu site oficial, o Corinthians informou que Cantillo testou positivo para COVID-19 após apresentar febre, sintoma característico da doença, nos últimos dias. Assim, o jogador segue em isolamento doméstico no qual já estava desde a última sexta-feira. Segundo o clube, nenhum outro atleta apresentou sintomas desde então, e os protocolos de segurança continuam sendo seguidos pelo Departamento Médico durante o período de treinamentos no CT Joaquim Grava.
Cantillo apresentou febre na última sexta-feira, e prontamente foi afastado das atividades no Timão, justamente por se tratar de um dos sintomas que indica a presença do coronavírus no organismo. Dessa forma ele foi submetido a um novo teste para detectar a doença e o resultado foi divulgado nesta terça.Pela recomendação, ele deve seguir em isolamento por cerca de dez dias para se recuperar e estar apto a se juntar aos companheiros. Vale lembrar que o elenco do Corinthians teve outros 21 casos de COVID-19, sendo que 13 já haviam se recuperado e estavam imunes, e oito precisaram ser afastados, pois ainda estavam infectados. Nenhum dos outros jogadores apresentou sintomas.
Com isso, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com o volante colombiano para o Dérbi do próxima dia 22, na Arena Corinthians, que vai marcar o reinício do Paulistão-2020. O substituto mais provável de Cantillo no time titular é Gabriel, que deve formar dupla com Camacho no setor.
Um provável time para enfrentar o Palmeiras é: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli.

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