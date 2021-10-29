Cantillo e Lucas Piton desfalcam treino do Corinthians em preparação para enfrentar a Chapecoense

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência na preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima segunda-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, quando o Timão recebe a Chapecoense, em jogo da 29ª rodada. Cantillo e Lucas Piton desfalcaram a atividade por diferentes motivos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 4, seguido por um trabalho de rondo. Depois, o técnico Sylvinho levou os jogadores ao Campo 3, onde promoveu um trabalho tático de perde e pressiona em espaço reduzido. Um dos times precisava marcar o gol enquanto o outro buscava recuperar a posse de bola e realizar a transição para o campo de ataque.

Após o treinamento, alguns atletas realizaram atividades complementares, como finalizações e cabeceios defensivos, com a ajuda dos auxiliares técnicos.O meio-campista Cantillo foi liberado do treinamento do dia para acompanhar o nascimento de seu filho. Além dele, o lateral-esquerdo Lucas Piton, com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, permaneceu na parte interna do CT em tratamento com a equipe de fisioterapia. O atleta será reavaliado diariamente e, portanto vira dúvida para enfrentar a Chape. Por conta desta ausência, o lateral Reginaldo, do sub-20, completou o treino.

Em negociação de renovação com o clube, Gabriel Pereira treinou sem restrições com os companheiros e deve ser relacionado pela comissão técnica. Segundo divulgou o GE e confirmou o LANCE!, a diretoria não descarta afastá-lo em algum momento das tratativas, mas isso não deve acontecer neste momento, como mostram as fotos do treino divulgadas pelo Timão.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.