Cantillo é convocado de última hora e irá desfalcar o Corinthians no início do Paulistão

Fora da convocação inicial da Colômbia, o volante Cantillo, do Corinthians, foi chamado de última hora pelo técnico Reinaldo Rueda para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mudo de 2022, contra Peru e Argentina.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Dessa forma, o colombiano não irá ficar à disposição da comissão técnica do clube alvinegro para os três primeiros compromissos no Campeonato Paulista, o primeiro deles na próxima terça-feira (25), às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena. Já os seguintes contra o Santo André, no dia 30 de janeiro, e possivelmente na terceira rodada, contra o Santos, em Itaquera.

> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

Com a ausência do volante, Sylvinho, que havia confirmado Cantillo como titular para o primeiro jogo do Paulistão contra a Ferroviária, será obrigado a mudar o time titular, dando a vaga para Gabriel.

No fim do ano passado, o camisa 24 corintiano foi convocado para os duelos cafeteros contra Brasil e Paraguai. A primeira 'Data Fifa' de 2022 iniciará na próxima segunda-feira (24), véspera da estreia do Corinthians no estadual, e vai até o dia 29 de janeiro.

No ano passado, o colombiano não teve sorte quando convocado, retornando com dores nas coxas e ficando de fora das últimas partidas do Campeonato Brasileiro.

Recuperado, Cantillo tem feito a pré-temporada normalmente com o elenco corintiano, tendo atuado nos jogos-treino contra Inter de Limeira e Audax-SP, ambos atuando apenas no segundo tempo, com o time dito reserva. Nesta temporada, o meia disputará posição principalmente com Gabriel.