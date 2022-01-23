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Cantillo é convocado de última hora e irá desfalcar o Corinthians no início do Paulistão

O técnico da Colômbia, Reinaldo Rueda, chamou o volante do Timão para os jogos contra Peru e Argentina...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 11:54

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 11:54

Fora da convocação inicial da Colômbia, o volante Cantillo, do Corinthians, foi chamado de última hora pelo técnico Reinaldo Rueda para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mudo de 2022, contra Peru e Argentina.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
Dessa forma, o colombiano não irá ficar à disposição da comissão técnica do clube alvinegro para os três primeiros compromissos no Campeonato Paulista, o primeiro deles na próxima terça-feira (25), às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena. Já os seguintes contra o Santo André, no dia 30 de janeiro, e possivelmente na terceira rodada, contra o Santos, em Itaquera.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Com a ausência do volante, Sylvinho, que havia confirmado Cantillo como titular para o primeiro jogo do Paulistão contra a Ferroviária, será obrigado a mudar o time titular, dando a vaga para Gabriel.
No fim do ano passado, o camisa 24 corintiano foi convocado para os duelos cafeteros contra Brasil e Paraguai. A primeira 'Data Fifa' de 2022 iniciará na próxima segunda-feira (24), véspera da estreia do Corinthians no estadual, e vai até o dia 29 de janeiro.
No ano passado, o colombiano não teve sorte quando convocado, retornando com dores nas coxas e ficando de fora das últimas partidas do Campeonato Brasileiro.
Recuperado, Cantillo tem feito a pré-temporada normalmente com o elenco corintiano, tendo atuado nos jogos-treino contra Inter de Limeira e Audax-SP, ambos atuando apenas no segundo tempo, com o time dito reserva. Nesta temporada, o meia disputará posição principalmente com Gabriel.
Crédito: CantilloemtreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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