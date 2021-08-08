Cano vira desfalque contra o Vila Nova e interrompe sequência de 23 jogos pelo Vasco

Crédito: Cano cumprirá suspensão automática na próxima rodada (Vitor Brügger/Vasco

Um fato raro vai acontecer na próxima terça-feira: Cano será desfalque para o Vasco. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo durante o triunfo sobre o Vitória, neste sábado, e terá que cumprir suspensão automática na próxima rodada da Série B, contra o Vila Nova, em São Januário.

+ ATUAÇÕES: Sarrafiore decide para o Vasco em noite de muita água e pouca inspiraçãoPrejudicado pelas condições do gramado, Cano não conseguiu ser efetivo no ataque, mas marcou como nunca e foi muito participativo no combate - até mesmo no campo de defesa. A advertência saiu após falta em Marcinho, aos 24 minutos do segundo tempo.

Sem ser poupado desde abril, Cano terá um descanso após uma sequência de 23 jogos em campo pelo Vasco. Essa é, até o momento, sua maior série de partidas pelo clube. Com 14 gols, ele é o artilheiro do time na temporada.

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