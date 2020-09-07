Cano vem sendo um dos atacantes mais eficientes do Brasileirão

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Principal contratação do Vasco no início da temporada, Germán Cano segue mantendo a sua ótima média de gols. Contra o Athletico Paranaense, nesse domingo, o argentino marcou o gol único na vitória cruzmaltina por 1 a 0, em São Januário. E o camisa 14 precisou de apenas uma oportunidade para balançar as redes. Essa, inclusive, tem sido uma de suas características.

Nesse Campeonato Brasileiro, Cano é um dos atacantes que menos precisam de chances para anotar um gol. Foram apenas 11 finalizações para marcar cinco vezes, um aproveitamento de 45,4%, segundo dados do Sofascore. Gabigol, do Flamengo, por exemplo, goleador nas duas últimas edições, concluiu 22 vezes - o dobro - para assinalar quatro tentos - 18,1% de eficiência.

Entre os atacantes que marcaram mais de uma vez na competição, Germán é superado por um velho conhecido dos vascaínos: Thiago Galhardo. Atuando mais adiantado desde a lesão de Paolo Guerrero, o jogador do Internacional lidera a artilharia com 6 gols e um aproveitamento de 50% nas oportunidades (12 conclusões). Quem também tem esta média é Brenner, do São Paulo. Reserva bastante utilizado por Fernando Diniz, o garoto tem duas bolas na rede em quatro finalizações.

ATACANTES MAIS EFICIENTES DO BRASILEIRÃO 2020- Jogadores com mais de um gol / dados Sofascore