Cano ‘tira’ a 14 de Danilo Barcelos, André será o 7... veja a numeração fixa do Fluminense para a temporada

Na véspera da estreia, o Fluminense divulgou a numeração fixa para a temporada 2022 na noite desta quarta-feira. Uma das grandes novidades é Germán Cano com a camisa 14, que antes pertencia a Danilo Barcelos. O lateral será o 18. André também assume a 7, que era de Lucca, negociado com a Ponte Preta.Luiz Henrique também mudou a camisa e será o 11 após a saída de Cazares rumo ao Metalist, da Ucrânia. O Flu estreia nesta quinta-feira, contra o Bangu, às 20h30, no Estádio Luso-Brasileiro.Entre os reforços, o goleiro Fábio será o camisa 12, que chegou a ser aposentada na gestão de Pedro Abad depois de Diego Cavalieri. Felipe Melo será o 52, Mário Pineida o 6, David Duarte o 29, Nathan o 13, Willian Bigode o 17 e Cristiano, com Cris Silva na camisa, é o 15.
