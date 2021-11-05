Cano perde pênalti no fim, Vasco é derrotado pelo Guarani e fica longe do acesso

O Vasco sofreu uma dura derrota na noite desta quinta-feira (04), pela Série B. Em um confronto direto na luta pelo acesso, time carioca foi superado pelo Guarani, por 1 a 0, no Brinco de Ouro, pela 33ª rodada. No fim da partida, o goleiro Rafael Martins defendeu o pênalti cobrado por Germán Cano. Não bastasse essa frustração, no lance seguinte, Pablo marcou e decretou a vitória do Bugre.
Com o revés, o Cruz-Maltino fica com 47 pontos, distante do G-4, já os paulistas chegam a 52, a dois do Goiás. O próximo compromisso do Vasco será no domingo, às 16h, no clássico diante do Botafogo. O Bugre, por sua vez, também atua no domingo, porém às 18h15, contra o Vila Nova (GO), no Estádio OBA. Ambas as partidas serão válidas pela 34ª rodada da Série B.
O JOGO
No início da partida, Rodrigo Andrade deu um carrinho imprudente no zagueiro Leandro Castan e recebeu amarelo do árbitro Leandro Pedro Vuaden. Em seguida, os donos da casa assustaram o gol de Lucão em uma jogada rápida pela esquerda. Júlio César cruzou para Júnior Todinho, que dominou e emendou uma bicicleta. O arqueiro vascaíno fez uma ótima defesa logo aos 4.
Em outra jogada pela esquerda, Bidu chutou de fora da área, mas Lucão defendeu em dois tempos e por pouco não se complicou. Do lado dos visitantes, Nene tentou uma arrancada e tocou para Marquinhos Gabriel. O meia deixou a bola passar, mas Riquelme chutou fraco para uma defesa tranquila de Rafael Martins.
No fim do primeiro tempo, o Vasco teve duas boas chances de abrir o placar. Bruno Gomes iniciou a jogada, e Marquinhos Gabriel encontrou Riquelme na área. O lateral finalizou e acertou a trave. No lance seguinte, Andrey finalizou de fora de área e a bola tirou tinta da trave bugrina. Na defesa, o Cruz-Maltino quase se complicou na saída de bola, mas Régis não conseguiu finalizar.
Na volta do intervalo, o Bugre chegou em uma rápida jogada de contra-ataque, e Bruno Sávio chegou na cara do gol, mas foi bloqueado por Riquelme, que salvou o Vasco. O alviverde pressionou na área, a defesa cruz-maltina não conseguiu afastar, e Bruno Silva chutou para Lucão espalmar. Em mais uma chegada perigosa, Rodrigo Andrade chutou da entrada da área e carimbou o travessão vascaíno.
No único lance em que Cano teve a oportunidade de finalizar, o centroavante recebeu na área e chutou em cima do goleiro Rafael Martins. Na etapa final, o Guarani levou perigo e o goleiro vascaíno apareceu bem na partida. Depois do cruzamento, Pablo finalizou e o arqueiro salvou. Em outro chute, dessa vez de Allan Victor, mais uma ótima defesa do cruz-maltino.
Em um lance na área, Bidu tocou a mão na bola e o árbitro Leandro Pedro Vuaden teve que consultar o VAR. O juiz analisou o vídeo e assinalou o pênalti no momento decisivo da partida. No entanto, o goleiro Rafael Martins brilhou e defendeu o pênalti cobrado por Germán Cano.
Logo em seguida, em rápida jogada de contra-ataque, Riquelme não afastou a bola, que sobrou para Pablo. O atacante foi em direção ao gol e bateu sem chances para Lucão. Abatido, o Vasco não conseguiu mais reagir, e a equipe bugrina conquistou um resultado importante para sequência da Série B.