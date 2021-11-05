Cano perde pênalti no fim, Vasco é derrotado pelo Guarani e fica cada vez mais distante do acesso

O Vasco sofreu uma dura derrota na noite desta quinta-feira, pela Série B. Em um confronto direto na luta pelo acesso, time carioca foi superado pelo Guarani, por 1 a 0, no Brinco de Ouro, pela 33ª rodada. No fim da partida, o goleiro Rafael Martins defendeu o pênalti cobrado por Germán Cano. Não bastasse essa frustração, no lance seguinte, Pablo marcou e decretou a vitória do Bugre.Com o revés, o Cruz-Maltino fica com 47 pontos, distante do G4, já os paulistas chegam a 52, a dois do Goiás. O próximo compromisso do Vasco será no domingo, às 16h, no clássico diante do Botafogo. O Bugre, por sua vez, também atua no domingo, porém às 18h15, contra o Vila Nova (GO), no Estádio OBA. Ambas as partidas serão válidas pela 34ª rodada da Série B.
BUGRE PERIGOSONo início da partida, Rodrigo Andrade deu um carrinho imprudente no zagueiro Leandro Castan e recebeu amarelo do árbitro Leandro Pedro Vuaden. Em seguida, os donos da casa assustaram o gol de Lucão em uma jogada rápida pela esquerda. Júlio César cruzou para Júnior Todinho, que dominou e emendou uma bicicleta. O arqueiro vascaíno fez uma ótima defesa logo aos 4.
Em outra jogada pela esquerda, Bidu chutou de fora da área, mas Lucão defendeu em dois tempos e por pouco não se complicou. Do lado dos visitantes, Nene tentou uma arrancada e tocou para Marquinhos Gabriel. O meia deixou a bola passar, mas Riquelme chutou fraco para uma defesa tranquila de Rafael Martins.
PRESSÃO CRUZ-MALTINANo fim do primeiro tempo, o Vasco teve duas boas chances de abrir o placar. Bruno Gomes iniciou a jogada, e Marquinhos Gabriel encontrou Riquelme na área. O lateral finalizou e acertou a trave. No lance seguinte, Andrey finalizou de fora de área e a bola tirou tinta da trave bugrina. Na defesa, o Cruz-Maltino quase se complicou na saída de bola, mas Régis não conseguiu finalizar.
NO TRAVESSÃONa volta do intervalo, o Bugre chegou em uma rápida jogada de contra-ataque, e Bruno Sávio chegou na cara do gol, mas foi bloqueado por Riquelme, que salvou o Vasco. O alviverde pressionou na área, a defesa cruz-maltina não conseguiu afastar, e Bruno Silva chutou para Lucão espalmar. Em mais uma chegada perigosa, Rodrigo Andrade chutou da entrada da área e carimbou o travessão vascaíno.
LUCÃO SALVANo único lance em que Cano teve a oportunidade de finalizar, o centroavante recebeu na área e chutou em cima do goleiro Rafael Martins. Na etapa final, o Guarani levou perigo e o goleiro vascaíno apareceu bem na partida. Depois do cruzamento, Pablo finalizou e o arqueiro salvou. Em outro chute, dessa vez de Allan Victor, mais uma ótima defesa do cruz-maltino.
CANO PERDE PÊNALTIEm um lance na área, Bidu tocou a mão na bola e o árbitro Leandro Pedro Vuaden teve que consultar o VAR. O juiz analisou o vídeo e assinalou o pênalti no momento decisivo da partida. No entanto, o goleiro Rafael Martins brilhou e defendeu o pênalti cobrado por Germán Cano.
GOL DECISIVOLogo em seguida, em rápida jogada de contra-ataque, Riquelme não afastou a bola, que sobrou para Pablo. O atacante foi em direção ao gol e bateu sem chances para Lucão. Abatido, o Vasco não conseguiu mais reagir, e a equipe bugrina conquistou um resultado importante para sequência da Série B. FICHA TÉCNICAGUARANI 1 X 0 VASCO
Data/Hora: 04/11/2021, às 19h (de Brasília)Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Público: 4.666 torcedores / Renda: R$ 141.630,00Cartões Amarelos: Rodrigo Andrade, Índio (GUA) / Riquelme e Jhon Sánchez (VAS)Cartões Vermelhos: -
Gol: Pablo (43'/2T) (1-0)
GUARANI (Técnico: Daniel Cerqueira - Daniel Paulista estava suspenso)Rafael Martins, Diogo Mateus (Mateus Ludke (7'/2T), Ronaldo Alves, Thales e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Índio 32'/2T) e Régis (Andrigo 32'/2T); Júlio César (Pablo 32'/2T), Júnior Todinho (Allan Victor 35'/1T) e Bruno Sávio.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Lucão; Zeca (Léo Matos 26'/2T), Ricardo Graça (Daniel Amorim 45'/2T), Leandro Castan e Riquelme (MT 45'/2T); Andrey (Jhon Sánchez 12'2T), Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel; Morato (Gabriel Pec 26'/2T), Nene e Cano.