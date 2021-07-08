Cano explica comemoração de gol do Vasco com bandeira LGBTQIAP+: 'Mensagem de respeito, paz e amor'

A imagem rodou o mundo. O principal nome do Vasco faz o gol e corre rumo a uma bandeira de escanteio. Ele a ergue o objeto e celebra com muita vibração. Era Germán Cano, vestindo uma camisa em homenagem à comunidade LGBTQIAP+. A bandeira também fazia alusão à luta. Todo o contexto foi em homenagem ao Dia Mundial do Orgulho que o grupo social citado celebra. Diante do impacto do feito, ele explicou.- O bom dessa comemoração é que não foi planejada. Foi algo do momento e isso a torna mais bonita. Quando fiz o gol, pensei em correr até a bandeira, tirá-la e levantá-la, dando uma mensagem de respeito, paz e amor. De que somos todos iguais e que cada um pode pensar livremente o que quiser. Essa é a mensagem que queria transmitir a todo o mundo. Repercutiu muito em diversos países e o mais bonito é que foi natural e sincero, nada planejado - revelou ao Diário Olé, de seu país natal.