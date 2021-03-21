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futebol

Cano desfalca o Vasco em clássico contra o Botafogo neste domingo

Em processo de recondicionamento físico, atacante foi poupado de clássico do Carioca...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 14:53
Crédito: Rafael Ribeiro//Vasco
O Vasco terá um desfalque importante para o clássico contra o Botafogo, neste domingo, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Em processo de recondicionamento físico, o atacante Germán Cano foi poupado e não ficará nem no banco de reservas como opção para Marcelo Cabo.Segundo o Vasco, a decisão está dentro do planejamento traçado pelo departamento de futebol junto com o departamento de saúde e comissão técnica. O argentino se recuperou recentemente de uma contusão muscular na coxa direita, sofrida no último jogo do Brasileiro de 2020, e continua em busca de recuperar a melhor física.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Ainda assim, de acordo com o técnico Marcelo Cabo, Cano pediu para jogar contra a Caldense (MG) na última quinta-feira, em partida eliminatória da Copa do Brasil, por se tratar de um confronto decisivo.

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