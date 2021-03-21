Cano desfalca o Vasco em clássico contra o Botafogo neste domingo

O Vasco terá um desfalque importante para o clássico contra o Botafogo, neste domingo, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Em processo de recondicionamento físico, o atacante Germán Cano foi poupado e não ficará nem no banco de reservas como opção para Marcelo Cabo.Segundo o Vasco, a decisão está dentro do planejamento traçado pelo departamento de futebol junto com o departamento de saúde e comissão técnica. O argentino se recuperou recentemente de uma contusão muscular na coxa direita, sofrida no último jogo do Brasileiro de 2020, e continua em busca de recuperar a melhor física.