Cano analisa vitória do Vasco sobre o Botafogo e comemora gol marcado: 'Muito feliz'

O Vasco largou na frente na final da Taça Rio. Na manhã deste domingo, o Cruzmaltino derrotou o Botafogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, com gol do artilheiro Germán Cano. Ao fim da partida, em entrevista à Cariocão TV, o camisa 14 analisou o clássico e comemorou o gol marcado.> Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco- Muito feliz por este presente, marcar num clássico. Fizemos uma grande partida, o time esteve bem compacto nas linhas. Muito feliz pelo gol e pela vitória - disse Cano.