Cano analisa vitória do Vasco sobre o Botafogo e comemora gol marcado: 'Muito feliz'

O Vasco largou na frente na final da Taça Rio. Na manhã deste domingo, o Cruzmaltino derrotou o Botafogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, com gol do artilheiro Germán Cano. Ao fim da partida, em entrevista à Cariocão TV, o camisa 14 analisou o clássico e comemorou o gol marcado.> Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco- Muito feliz por este presente, marcar num clássico. Fizemos uma grande partida, o time esteve bem compacto nas linhas. Muito feliz pelo gol e pela vitória - disse Cano.
Vasco e Botafogo voltam a campo no próximo sábado, às 15h05, para o jogo da volta da final da Taça Rio. Desta vez, o mando será do Vasco, e a partida será disputada em São Januário.
- Importante ganhar o próximo jogo, seguir progredindo e tentar o empate ou a vitória. Pouco a pouco vamos conseguir o que o professor quer - finalizou.