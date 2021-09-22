Candinho: Vasco lança campanha para revitalização do local de nascimento do clube

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Um dos grandes orgulhos recentes do Vasco, o Centro Cultural Cândido José de Araújo será revitalizado. Para tanto, o Cruz-Maltino lançou uma campanha para arrecadação de recursos. O local, que fica na região portuária do Rio, foi onde o clube nasceu. A Brahma bancou o aluguel até abril do ano que vem. O torcedor, agora, pode contribuir.O cupom BRAHMAVASCO foi lançado para uso no aplicativo de entregas Zé Delivery (o app é parte do grupo que gere a cervejaria). Ele gera frete grátis e, a cada pedido, R$ 5 serão destinados às obras do Centro Cultural Candinho, como o local é conhecido. A meta é a arrecadação de R$ 14 mil.

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Cândido José de Araújo foi o primeiro presidente negro a presidir o Vasco. O local de nascimento do Vasco foi "resgatado" pelo grupo Guardiões da Colina, que, há mais de um ano, trouxe à luz a importância histórica do que hoje é um museu fora de São Januário. A ideia é desenvolvê-lo.

- Nenhum lugar do mundo seria mais apropriado para contar a história da fundação do clube e termos espaço para mais exposições, tornando assim o local ainda mais atrativo para a torcida e todos os amantes do futebol - afirmou o vice-presidente de responsabilidade social e história do Vasco, Horácio Júnior, seguido por Gustavo Monteiro, coordenador de marketing regional RJ/ES da Ambev.