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Cândido José de Araújo: primeiro presidente negro do Vasco dá nome ao local de fundação do clube

Conhecido como Candinho, ele dirigiu o Cruz-Maltino no início do século passado e estava à frente da instituição na época do primeiro título do clube: no remo, em 1905...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 15:56
Crédito: Divulgação
Mais um capítulo marcante na história do Vasco. O primeiro presidente negro do clube mais simbólico na luta contra o racismo no esporte brasileiro, Cândido José de Araújo dá nome, agora, ao local que marcou o nascimento do clube cruz-maltino. A votação foi popular para o local alugado pelo grupo presente no Twitter com o nome de "Guardiões da Colina".Conhecido como Candinho, o ex-presidente dirigiu o Vasco durante dois mandatos entre agosto de 1904 e 1906. Exatamente em 1905 o Vasco conquistaria seu primeiro título, o Campeonato de Remo do Rio de Janeiro. O clube cuja sede mais conhecida é o Estádio de São Januário foi fundado na Zona Portuária do Rio. Mais especificamente no imóvel hoje situado na Rua Sacadura Cabral, 345. Os "Guardiões da Colina" alugaram o espaço, que passa a se chamar "Centro Cultural Cândido José de Araújo".

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