Candidato de Landim é reeleito e segue como presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo

Ainda com o cenário político em transformação, depois de dez dias da reeleição de Rodolfo Landim, o Flamengo elegeu o presidente do Conselho Deliberativo, na noite desta terça-feira, em votação na Gávea. E Antônio Alcides, da Chapa Roxa, a do atual mandatário, foi reeleito com 490 votos para seguir no comando. Ricardo Lomba, da oposição e ex-vice-presidente de futebol do clube (nos tempos de Eduardo Bandeira de Mello), foi o concorrente derrotado com 380 votos. A eleição ocorreu dentro da normalidade durante esta terça-feira no Salão Nobre da sede social, na Gávea. Alcides, candidato apoiado pelo presidente reeleito Rodolfo Landim, terá como vice Fábio Domingos. Com o resultado favorável, a Chapa Roxa terá um espaço praticamente dominante na política rubro-negra.