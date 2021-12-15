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Candidato de Landim é reeleito e segue como presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo

Antônio Alcides venceu a eleição nesta terça; próximo pleito ocorrerá nesta quarta (15) e elegerá o próximo representante do Conselho de Administração (Bap é o candidato único)...
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Publicado em 

14 dez 2021 às 22:35

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 22:35

Ainda com o cenário político em transformação, depois de dez dias da reeleição de Rodolfo Landim, o Flamengo elegeu o presidente do Conselho Deliberativo, na noite desta terça-feira, em votação na Gávea. E Antônio Alcides, da Chapa Roxa, a do atual mandatário, foi reeleito com 490 votos para seguir no comando. Ricardo Lomba, da oposição e ex-vice-presidente de futebol do clube (nos tempos de Eduardo Bandeira de Mello), foi o concorrente derrotado com 380 votos. A eleição ocorreu dentro da normalidade durante esta terça-feira no Salão Nobre da sede social, na Gávea. Alcides, candidato apoiado pelo presidente reeleito Rodolfo Landim, terá como vice Fábio Domingos. Com o resultado favorável, a Chapa Roxa terá um espaço praticamente dominante na política rubro-negra.
Ainda nesta semana, mais precisamente nesta quarta (15), será a vez do pleito para eleger o Conselho de Administração, onde Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o candidato único. Na atual gestão de Landim, exerce o cargo de vice-presidente de relações externas, que pode ter Cacau Cotta como substituto.
Crédito: AntônioAlcidesjuntodeRodolfoLandim(Foto:MarceloCortes/CRF

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