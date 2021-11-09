Candidato à presidência do Barcelona fala em retorno de Messi em 2023

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Poucos meses após a saída, o retorno de Lionel Messi para o Barcelona já é tratado publicamente. Victor Font, candidato à presidência do clube catalão nas últimas eleições, disse em entrevista ao programa "El món a RAC-1" que gostaria de ver o argentino vestindo as cores blaugranas novamente em 2023.- Sua saída merecia ser pela porta da frente. Desde já o clube deveria estar pensando em como Messi pode voltar para o Barcelona em 2023.

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Font também está animado com a chegada de Xavi na função de técnico após um início de temporada muito ruim sob comando de Ronald Koeman.

- Com Xavi dirigindo a equipe já veremos mudanças. Tive conversas com ele sobre futebol e é uma delícia escutá-lo. Isso só me aconteceu com ele e com Guardiola. É uma pena termos perdido esses meses, mas temos que estar felizes, pois Xavi finalmente está à frente do projeto.