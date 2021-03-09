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futebol

Campeonato Paranaense tem autorização para realizar três partidas

Federação Paranaense de Futebol (FPF) busca alternativas em relação as prefeituras para completar agenda relacionada a terceira rodada da competição...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 15:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 15:57
Crédito: Divulgação
Depois de tomar a decisão de suspender o estadual perante a gravidade do quadro de Covid-19 no território, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) conseguiu autorização junto a duas prefeituras para conseguir realizar partidas de diferentes rodadas.
Os confrontos até aí que foram autorizados para acontecer são Toledo e Rio Branco (que ainda vale pela primeira rodada), Londrina x Maringá (também da rodada inicial) além de Azuriz e Cascavel, confronto na cidade de Pato Branco valendo pela rodada de número dois.
Todos estão marcados para a próxima quinta-feira (11) onde Azuriz x Cascavel será às 16h (de Brasília), assim como Londrina x Maringá, enquanto Toledo x Rio Branco ocorrerá às 17h15.
Agora, o objetivo da entidade que gerencia o Paranaense é de avançar em autorizações vindas das prefeituras de outros municípios para ir compondo a agenda do equivalente a terceira rodada do torneio. Algo que, até o momento, não houve avanço.
Confira aqui os jogos da Rodada 3 do Campeonato Paranaense

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