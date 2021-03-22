Campeonato Mineiro para até 31 de março e volta no dia 1º de abril

Crédito: Os duelos do Estadual serão retomados na sexta rodada da primeira fase- (Bruno Haddad/Cruzeiro

Uma reunião entre a Federação Mineira de Futebol (FMF) e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) definiu que o Campeonato Mineiro seguirá paralisado até o dia 31 de março para atender às demandas da Onda Roxa, medidas mais restritivas impostas pelo Governo do Estado no combate à Covid-19. Todavia, o encontro também decidiu quando a competição irá retornar. O Mineiro 2021 recomeça no dia 1º de abril quinta-feira, com os jogos da sexta rodada do Estadual. -A FMF, reiterando a rigidez e segurança de seu protocolo de operações, aprovado e supervisionado por todos os órgãos competentes, em especial pela Secretaria de Estado de Saúde, acatou o pleito realizado pelo Governo de Minas Gerais de adoção de medidas mais rigorosas de isolamento, por estarmos diante da fase mais aguda da pandemia até então-dizia o ofício assinado pelo diretor de competições, Leonardo Barbosa.

A sexta e a sétima rodada foram configuradas da seguinte forma para o reinício do campeonato , que tem o Atlético-MG líder com 15 pontos em cinco jogos. 1º de abril-quinta-feira: jogos válidos pela 6ª Rodada 4 de abril-domingo: jogos válidos pela 7ª Rodada7 de abril -quarta-feira: jogos válidos pela 8ª Rodada Dias 10 e 11 de abril-sábado e domingo: jogos válidos pela 9ª Rodada14 de abril- quarta-feira: jogos válidos pela 8ª Rodada Dias 17 e 18 de abril-sábado e domingo: jogos válidos pela 10ª RodadaDias 24 e 25 de abril-sábado e domingo: jogos válidos pela 11ª Rodada

Mesmo com as datas pré-definidas, a FMF ainda terá de verificar a viabilização de alguns jogos, pois os horários das partidas podem sofrer alterações para que se cumpra o toque de recolher exigido no “Protocolo Onda Roxa”.

Outra atualização que deverá acontecer é os jogos dos dias 7 e 14/04, duas quartas-feiras, pois são datas previstas para a 2ª fase da Copa do Brasil e Cruzeiro, América-MG e Tombense estarão envolvidos nesta fase da competição. A FMF e a TV Globo irão pedir à CBF para que os jogos dos times mineiros sejam realizados no dia 14/04, com toda a toda a 8ª rodada realizada no dia 07/04. Caso isso não seja possível, a equipe (América, Cruzeiro e Tombense) que tiver seu jogo pela Copa do Brasil designado para o dia 07/04, fará seu jogo válido pela 8ª rodada no dia 14/04.