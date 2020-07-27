Campeonato Mineiro define um rebaixado, tem novo líder e última rodada será de várias decisões

Crédito: O Tombense, de branco, está classificado às semifinais e ainda assumiu a ponta do campeonato-(Henrique Chendes/Coimbra

O Campeonato Mineiro de 2020 está na reta final da sua fase de classificação e a maioria das definições ficaram para a 11ª e última rodada. Já estão decididos os dois classificados às semifinais(América-MG e Tombense) e o primeiro rebaixado(Tupynambás).

Ainda estão em disputa duas vagas à fase de mata-mata e quem será a companhia na segunda divisão do Tupynambás, de Juiz de Fora, que ao ser derrotado pela Caldense, confirmou sua queda. Ainda lutam pelo direito de estar na outra etapa da competição Cruzeiro, quinto colocado, com 17 pontos, Atlético-MG, com 19, e Caldense, com 20.

Caldense e Cruzeiro farão um confronto direto em Poços de Caldas. Um empate e até uma derrota por dois gols garante a vaga da Veterana. Para a Raposa, somente uma vitória por três gols de diferença dará a passagem de fase para o time celeste.

Já o Galo será desclassificado se perder para o Patrocinense na última rodada e o Cruzeiro superar a Caldense. O alvinegro receberá o time de Patrocínio no Mineirão.

O último rebaixado será decidido em outra disputa direta. Coimbra e Villa Nova lutam pela permanência na primeira divisão em Nova Lima. A equipe de Contagem perdeu a chance se garantir na elite ao perder para o Tombense por 2 a 1, em casa, ficando nos sete pontos conquistados. O Villa, com quatro pontos, precisa vencer. Um empate será o suficiente para o Coimbra continuar na primeira divisão. Na outra ponta da tabela, há uma grande surpresa: o Tombense assumiu a liderança da competição estadual chegando aos 23 pontos, superando os 22 do América.

O time da Zona da Mata terá a chance de um inédito primeiro lugar geral para ter vantagem de jogar por resultados iguais nos mata-mata. Se vencer seu duelo final na fase de classificação contra o Uberlândia, em casa, terá esse direito até o fim do campeonato.

Boa Esporte, URT, Patrocinense e Uberlândia não correm risco de queda, mas também não lutam por nada na competição. O time do Triângulo se garantiu na Série D de 2021 ao fim dos jogos deste domingo, 26.

Confira os resultados da 10ª rodada o Campeonato Mineiro​Cruzeiro 3 x 0 URTAmérica-MG 1 X 1 Atlético-MGCoimbra 1 x 2 TombenseUberlândia 2 x 1 Villa NovaPatrocinense 0 x 1 Boa EsporteTupynambás 0 x 4 Caldense