Campeonato Gaúcho 2022: onde assistir, tabela e mais informações sobre o estadual

A bola vai rolar no Rio Grande do Sul para a principal competição do estado na próxima quarta-feira (26) onde, logo de cara, duas das equipes que são postulantes ao título irão se enfrentar: Juventude e Internacional. O Campeonato Gaúcho irá durar até o dia 3 de abril, data prevista para a realização do segundo confronto da final.Agora no TikTok: confira o novo canal do LANCE!OS FAVORITOS

De técnico novo (o uruguaio Alexander Medina) e se reforçando consideravelmente, o Colorado desponta como favorito a conquistar uma taça que não apenas quebraria a hegemonia recente do arquirrival Grêmio, atual tetracampeão, mas também acabaria com um incômodo jejum. Isso porque o clube do Beira-Rio não levanta uma taça entre os profissionais desde 2016, ano em que justamente conquistou o Gauchão.

Para o Grêmio, o estadual será a primeira oportunidade de dar sequência ao trabalho de Vagner Mancini onde, mesmo com a ciência de que a prioridade da temporada é a Série B do Brasileirão, existe a necessidade de começar bem o ano e aprimorar o estilo de jogo no elenco de poucas modificações. Isso porque, apesar das saídas de nomes como Rafinha e Cortez, a chegada de Nicolas e a manutenção de peças ofensivas como Diego Souza e Ferreira asseguram uma equipe base que já se conhece, mas carece de retomar a confiança.

Por fim, entrando como um "intruso" na briga dos maiores campeões estaduais, o Juventude conseguiu passar pelo ano de manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que impacta sobremaneira na capacidade de boa parte do plantel que esteve em 2021 além do próprio técnico, Jair Ventura.

ONDE ASSISTIR

As partidas do Campeonato Gaúcho serão transmitidas pelo Grupo Globo em quatro plataformas distintas: RBS TV, SporTV, Premiere e site do portal 'ge'.

TABELA E REGULAMENTO

Diferente do que ocorreu em edições recentes, o Gauchão será disputado em apenas um turno com as 12 equipes se enfrentando no sistema de todos contra todos. Os quatro primeiros se classificam para as semifinais e os dois últimos são rebaixados. Tanto na semi como na grande decisão, os confrontos serão de ida e volta.

As três melhores equipes do Campeonato Gaúcho estarão classificadas para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro da Série D em 2023.

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