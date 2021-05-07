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futebol

Campeonato Catarinense e o imbróglio com a 'ressureição' do Figueirense

Chapecoense terá de jogar novamente as quartas de final, agora contra o Figueirense, após punição dada ao Hercílio Luz por conta de escalação irregular...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 10:32

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 10:32

Crédito: Estadual terá uma partida da fase anterior que deve ser repetida (Divulgação
Como resultado do julgamento acerca do caso envolvendo o Hercílio Luz, o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) puniu o clube do interior do estado com três pontos e uma multa de R$ 15 mil. O resultado, apesar de em primeira instância e lidando somente com uma equipe do estadual, provocou um "efeito dominó" no Campeonato Catarinense.>Como fica a disputa do Catarinense?Isso porque o Figueirense acabou beneficiado pela pena onde, agora, está matematicamente habilitado a disputar as quartas de final da competição contra a Chapecoense, equipe que já havia eliminado o Hercílio na primeira oportunidade e estava em vias de decidir a semifinal contra o Marcílio Dias.
Todavia, antes mesmo do primeiro confronto, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) apresentou a denúncia de irregularidade contra o Hercílio Luz onde, diante do impacto direto, a partida que ocorreria no último dia 2 de maio acabou cancelada.
Se sentindo lesada e alegando que é necessário o esgotamento de recursos do Hercílio para não haver a chance de nova reversão do caso envolvendo a escalação irregular do lateral Alisson, a Chape protocolou na última quinta-feira (6) um efeito suspensivo para impedir a realização do primeiro jogo novamente pelas quartas, agora contra o Figueirense. Na agenda da FCF, o confronto está marcado para o próximo domingo (9) no estádio Orlando Scarpelli.
Outra partida que acabou afetada pelo resultado do julgamento, essa por questão de convicção da Federação Catarinense, é o confronto de volta na semifinal entre Avaí e Brusque.
Como a ideia é definir os finalistas do torneio ao mesmo tempo, o embate que ocorreria nesse domingo (9) no Augusto Bauer mudou para o dia 19 de maio. Situação essa, aliás, que não agradou em nada o técnico do Bruscão, Jerson Testoni:
- Primeiramente, é muito ruim. A gente vem numa sequência, estava se preparando para domingo, para o jogo de volta da semifinal. Acho que o momento é muito bom, muito positivo. E agora a gente vai ter que reestruturar tudo, todo o planejamento. Ver quando será o jogo, se haverá outro julgamento… Ainda não estamos totalmente por dentro da situação. Mas a partir do momento em que tivermos uma direção, vamos nos reorganizar. No final deste mês já inicia a Série B, e aí vamos ver qual vai ser nosso foco, se vai ser estadual, se já vamos preparar para a Série B.

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