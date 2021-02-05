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Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

Botafogo e Sport se enfrentam pelo Brasileirão. Além disso, Benfica e Sporting também entram em campo pela Primeira Liga. Confira todos os confrontos do dia!...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 03:00

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A sexta-feira começa animada para todos os amantes de futebol e a tarde promete ser de grandes jogos. A bola começa a rolar às 16h, com duas partidas do Campeonato Português: Marítimo x Sporting terá transmissão da ESPN Brasil, enquanto Benfica x Vitória Guimarães será exibido pelo canal Fox Sports.Mais tarde, é vez do Campeonato Italiano chamar as atenções. A Fiorentina recebe a Inter de Milão, às 16h45, pela 21ª rodada da competição. O canal SporTV transmite o confronto.
BOTAFOGO SE SALVA? CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRO
No Brasileirão, Botafogo e Sport entram em campo para lutar contra o rebaixamento. Enquanto o Alvinegro é o lanterna, com 24 pontos, o Leão ocupa a 16ª posição, com 35 pontos. A partida terá transmissão da SporTV e Premiere.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
16h - Marítimo x Sporting Campeonato Português Onde assistir: ESPN Brasil
16h – Benfica x Vitória GuimarãesCampeonato PortuguêsOnde assistir: Fox Sports
16h - Hertha Berlim x Bayern de Munique Bundesliga Onde assistir: OneFootball
16h45 - Fiorentina x Inter de Milão Serie A TIM Onde assistir: SporTV
17h - La Serena x Universidad CatólicaCampeonato Chileno Onde assistir: TNT Sports
17h15 - Swansea x Norwich Championship Onde assistir: ESPN
20h - Botafogo x Sport Brasileirão Onde assistir: Premiere

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