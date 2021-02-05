Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano... saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira

A sexta-feira começa animada para todos os amantes de futebol e a tarde promete ser de grandes jogos. A bola começa a rolar às 16h, com duas partidas do Campeonato Português: Marítimo x Sporting terá transmissão da ESPN Brasil, enquanto Benfica x Vitória Guimarães será exibido pelo canal Fox Sports.Mais tarde, é vez do Campeonato Italiano chamar as atenções. A Fiorentina recebe a Inter de Milão, às 16h45, pela 21ª rodada da competição. O canal SporTV transmite o confronto.