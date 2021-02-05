Campeonato Alemão: Confira os jogos de sábado, escalações, desfalques e onde assistir

A bola rola para seis times da Bundesliga neste sábado, 06. O Borussia Dortmund precisa vencer para conseguir voltar à zona de classificação da Champions League, e o RB Leipzig quer ficar na cola do Bayern para continuar com o sonho de ser campeão. Os confrontos terão transmissão do One Football. FREIBURG X BORUSSIA DORTMUND
Ainda na busca pelo G4, o Dortmund visita o Freiburg no Schwarzwald-Stadion, às 11h30 (horário de Brasília). Por sua vez, o time da casa está em nono lugar com 27 pontos. Portanto, uma vitória mantém o Freiburg na cola do Borussia e perto da zona de classificação para a Liga dos Campeões.
FREIBURG (Técnico: Christian Streich)Florian Muller; Philipp Lienhart, Keven Schlotterbeck; e Manuel Gulde; Jonathan Schmid, Baptiste Santamaria, Nicolas Hofler e Christian Gunter; Lucas Holer, Ermedin Demirovic e Vincenzo Grifo. Desfalques: Flekken, Chang-Hoon Kwon e Sallai
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Marwin Hitz; Raphael Guerreiro, Hummels, Akanjil e Morey; Thomas Delaney, Bellingham, Reyna, Marco Reus e Jadon Sancho; Erling Haaland.
Desfalques: Meunier (dúvida); Burki, Hazard, Scmelzer, Witsel e Zagadou (fora).SCHALKE 04 X LEIPZIG
Este é um dos confrontos mais desequilibrados da rodada. O Leipzig é o segundo colocado da competição e vem abalado para diminuir a desvantagem para o Bayern de Munique. Já o Schalke 04 é o lanterna da competição com apenas oito pontos conquistados e uma vitória em 19 jogos. A bola rola às 11h30 no estádio Gelsenkirchen.
Schalke 04 (Técnico: Christian Gross) Ralf Fahrmann; Timo Becker, Thiaw, Nastasic e Kolasinac; Stambouli, Omar Mascarell, William, Mark Uth e Amine Harit; Matthew Hope.
Desfalques: Bozdogan, Serder e Ronnow (dúvida); Paciência, Salif Sané, Skrzybsli e Ludweig (fora)
RB Leipzig (Técnico: Julian Nagelsmann)Gulácsi; Willi Orbán, Upamecano e Lukas Klostermann; Angeliño, Kevin Kampl, Marcel Sabitzer e Nordi Mukiele; Nkunku, Danil Olmo e Sorloth.
Desfalques: Kluivert (dúvida); Konaté, Forsberg, Szoboszlai e Laimer (fora).AUGSBURG X WOLFSBURG
Uma vitória do Wolfsburg e uma derrota do Leipzig não garantem a segunda colocação para os visitantes por causa dos critérios de desempate, mas o time d Baixa Saxônia pode igualar o mesmo número de pontos do rival. Já o Augsburg está com 22 pontos na 13ª colocação – cinco pontos de distância da zona de rebaixamento. Portanto, uma vitória é essencial para afastar o “fantasma da segunda divisão”. A bola rola às 11h30, na WWK Arena. Augsburg (Técnico: Heiko Herrlich) Gikiewicz; Oxford, Gouweleeuw e Uduokhai; Daniel Caligiuri, Strobl, Carlos Gruezo e Pedersen; André Hann, Niederlechner e Ruben Vargs.
Desfalques: Iago e Finnbogason (dúvidas) e Raphael Frmberger (fora).
Wolfsburg (Técnico: Oliver Glasner)Koen Casteels;Kevin Mbabu, John Brooks, Lacroix e Paulo Otávio; Arnold, Schlager, Baku, Yannick Gerhardt e Renato Steffen; Wout Weghorst. Desfalques: Ninguém.BAYER LEVERKUSEN x STUTTGART
Depois da derrota para o Leipzig na última rodada, o Bayer Leverkusen encara no Stuttgart para voltar à zona de classificação para Liga dos Campões. O Stuttgart está em décimo com 25 pontos e uma vitória pode levá-lo ao oitavo lugar. A bola rola às 11h30, na Leverkusen Arena.
Leverkusen (Técnico: Peter Bosz)Hradecky; Fosu-Mensah, Jonathan Tan, Tapsoba e Sinkgraven; Wirtz, Charles Aránguiz e Kerem Demirbay; Leon Bailey, Patrick Schick e Moussa Diaby.
Desfalques: Amiri e Bender (dúvidas), Arias, Paulinho, Weiser, Bellarabi e Baumgartlinger (fora).
Stuttgart (Técnico: Pellegrino Matarazzo)Kobel; Kempf, Anton e Mavropanos; Sosa, Orel Mangala, Wataru Endo e Silas Wamangituka; Forster, Nicolás González e Kalajdzic.
Desfalques: Clinton Mola, Gonzalo Castro, Egloff e Al GhaddiouiMAINZ 05 X UNION BERLIN
Um jogo de opostos. Pelo lado do Mainz 05, a luta é para sair da zona de rebaixamento. O time tem apenas dez pontos e o Hertha Berlin, primeiro time fora, tem 17. Portanto, o duelo é importante para o começo de uma possível reação. Com mais do que o triplo de vitórias, o Union Berlin está na oitava colocação com 29 pontos e busca encostar na zona de classificação para a Liga dos Campões. A bola rola às11h30, na Mainz Arena.
Mainz 05 (Técnico: Bo Svensson)Zentner; St.Juste, Stefan Bell e Moussa Niakhaté; Danny da Costa, Leandro Barreiro, Johr e Mwene; Latza, Burkardt e Onisiwo.
Dúvida: Robin Quaison.
Union Berlin (Técnico: Urs Fischer)Luthe; Friedrich, Knoche e Schlotterbeck; Trimmel, Gentner, Andrich e Giesselmann; Ingvartsen, Teuchert e Awoniyi.
Desfalques: Becker, Lenz, Kruse, Promel e Ujah.BORUSSIA MONCHENGLADBACH X COLÔNIA
Após perder duas posições na última rodada, o Monchengladbach busca a vitória para voltar à briga pela zona de classificação à Liga dos Campeões. Já o Colônia busca a quinta vitória na competição para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. A bola rola às 14h30, no Borussia Park.
Borussia Monchengladbach (Técnico: Marco Rose)Sommer; Lainer, Matthias Ginter, Elvedi e Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl e Thurman; Alassane Pléa.
Desfalques: Ninguém.
Colônia (Técnico: Markus Gisdol)Tino Horn; Jannes Horn, Rafael Czichos e Jorge Mere; Schmitz, Skhiri, Elvis Rexhbecaj e Benno Schmitz; Jakobs, Dennis e Duda.
Desfalques: Bournauw, Hector e Wolf (dúvidas); Sebastian Andersson e Kainz (fora)