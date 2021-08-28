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futebol

Campeões olímpicos, Weverton e Santos se reencontram em Palmeiras x Athletico-PR

Arqueiros jogaram juntos na equipe paranaense e estarão juntos pela Seleção Brasileira nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 07:30
Crédito: AFP
O Palmeiras quer voltar a vencer e, para isso, enfrentará o Athletico-PR, no próximo sábado (28). A partida, além de fundamental para as ambições do Verdão no Brasileirão, marca o reencontro de Weverton e Santos, que atuaram juntos na equipe paranaense e foram medalhistas olímpicos pelo Brasil.O goleiro palmeirense atuou entre 2012 e 2017 no adversário do Alviverde e, em 2016, conquistou o ouro inédito pela equipe brasileira nas Olimpíadas do Rio.
Santos, por sua vez, se tornou titular do time após a saída de Weverton. Com boas temporadas e sendo considerado o melhor goleiro do Brasileirão, conseguiu algumas convocações para a Seleção Brasileira e foi titular nos jogos olímpicos de Tóquio, conquistando mais um ouro para o Brasil.Além disso, os dois arqueiros estarão juntos nas partidas do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Com a ausência de Ederson e Alisson, o palmeirense deve receber a titularidade na equipe comandada pelo técnico Tite.
A partida entre Palmeiras e Athletico Paranaense será disputada neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília).

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